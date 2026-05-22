Miss Venezuela aggredita dallo stilista Giovanni Laguna: arrestato dopo il video pubblicato con il volto insanguinato

La modella e Miss Venezuela Global Andrea del Val denuncia un’aggressione fisica da parte dello stilista Giovanni Laguna nella sua camera d’albergo a Cannes. Le immagini del volto insanguinato fanno il giro del web.

Sono immagini terribili quelle che sono arrivate via social nel pomeriggio di venerdì 22 maggio dal Festival del Cinema di Cannes. La modella Andrea del Val, eletta Miss Venezuela Global, ha denunciato di essere stata picchiata nella sua stanza d'albergo a Cannes dallo stilista e hair stylist venezuelano Giovanni Laguna, durante gli eventi laterali legati proprio alla kermesse.

Le immagini che lei stessa ha diffuso sui social sono chairissime: c'è lei con il viso coperto di sangue, la stanza devastata e il suo aggressore inquadrato che la insulta ripetutamente: "Voglio far vedere a tutti chi è Giovanni Laguna", dice lei. Il video è diventato subito virale.

Il video che ha fatto esplodere il caso

È stata la stessa del Val a rendere pubblica l'aggressione, filmandosi con il telefono subito dopo l'accaduto. Nel video, il sangue le scorreva sul volto mentre parlava in spagnolo direttamente in camera: "Guardate, questo è ciò che ha fatto Giovanni Laguna. Complimenti, Giovanni, questo è quello che volevo: che mostrassi chi eri davvero."

Ha poi girato l'obiettivo sulla stanza, mostrandola completamente sottosopra, con mobili rovesciati e oggetti sparsi dappertutto. Laguna, udibile nel video, ha risposto con insulti dando alla del Val della prostituta: "Lo sanno tutti che fai la prostituta a Mykonos e a Dubai".

L'intervento della polizia e l'arresto

Le urla provenienti dalla camera hanno allarmato gli altri ospiti dell'hotel, che hanno chiamato la polizia francese. Gli agenti sono intervenuti e hanno arrestato Giovanni Laguna, che è stato poi rilasciato. La dinamica esatta dell'aggressione è ancora al vaglio delle autorità.

Nelle dichiarazioni rilasciate dopo i fatti, Andrea del Val ha spiegato che i rapporti con Laguna si erano deteriorati nel tempo per ragioni economiche: la modella sostiene che l'uomo avanzasse richieste di denaro non corrisposte, legate a un precedente concorso di bellezza. Una tensione che, stando alla sua versione, covava sotto la cenere da tempo prima di degenerare quella notte a Cannes.