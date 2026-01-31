Quali sono le città più romantiche del mondo per una vacanza di coppia: tre mete italiane in elenco

Ogni coppia ha la sua idea di vacanza perfetta, ma qualunque sia l'attività da fare o il posto da visitare, l'importante è che si sia insieme. La condivisone di un'esperienza in un posto nuovo lega moltissimo i partner, crea una connessione speciale: è un modo per ritagliarsi un momento unico, a contatto con una realtà nuova, dove staccare la spina dalla routine e dalla quotidianità. C'è chi ama perdersi nella natura, su spiagge tropicali o cime innevate; c'è chi predilige fare lunghe passeggiate in città tra musei e biblioteche. Poi ci sono le coppie che amano stare con le persone del posto per capirlo realmente nelle sue tradizioni, negli usi e nei costumi.

Insomma, i tipi di viaggiatori sono tanti ecco perché nello stilare questa lista, Travel + Leisure ha cercato di ampliare molto la visione. Questo elenco, infatti, include le 25 mete del mondo perfette per vacanze di coppia. Sono posti diversi tra loro, si va da piccoli borghi a metropoli, proprio per accontentare le preferenze di tutti, sia di chi ama prendersela comoda che chi ama stare tutto il giorno in movimento.

Parigi

Sarà un caso, ma la prima città in lista è proprio quella che anche Time Out ha identificato come la più romantica d'Europa: è Parigi. Il motivo è presto detto. Nelle motivazioni si legge: "Parigi sarà sempre speciale ed è il luogo perfetto per una fuga ardente e appagante. È il tipo di posto che risveglia qualcosa dentro di voi e vi fa credere ancora una volta che tutto è possibile". Dall'iconica Torre Eiffel all'Opera, dal Palais Garnier al Sunset Sunside fino alla Biblioteca Sainte-Geneviève (tra le più belle del mondo) qui si può fare il pieno di bellezza. Sul fronte europeo figurano tra le città più romantiche del mondo anche Lucerna (Svizzera) e St. Andrews (Scozia).

Lucerna

L'Italia ha un record di presenze: addirittura una tripletta. Il Paese è uno dei pochi a figurare più volte scorrendo i nomi delle destinazioni consigliate. La prima che si incontra in lista è Capri, che effettivamente non ha bisogno di troppe presentazioni. È amatissima dai turisti di tutto il mondo, grazie ai suoi spettacolari panorami che non sono passati inosservati neppure a chi ha stilato la guida. Nelle motivazioni, infatti, si legge: "Capri è una delle isole più speciali al mondo. Il paesaggio, la cucina e la cultura si fondono perfettamente per essere esplorati insieme dalle coppie". Qui una delle esperienze più speciali da fare è un'escursione in barca intorno all'isola e lungo la Costiera Amalfitana, scoprendone tutte le calette dove prendere il sole.

Costiera Amalfitana

E a tal proposito, la seconda italiana in elenco è proprio la Costiera Amalfitana che ha ottenuto parole di elogio: "Il panorama sulla costa è sufficiente a far innamorare chiunque o a riaccendere la fiamma del romanticismo". Impossibile non menzionare la vicina Ravello, un vero e proprio gioiello. Il terzo posto italiano consigliato si trova invece al Nord: è il Lago di Como che ormai è un punto di riferimento per tante celebrità che amano venire qui a rilassarsi, soggiornare, mangiare o fare un giro in barca. Ne è grande fan Chiara Ferragni, per esempio e George Clooney possiede una villa. Ma qui non tutto ruota attorno al lago: c'è tantissimo da fare e da vedere soprattutto per gli amanti della natura, per coloro a cui piace stare all'aria aperta e fare escursioni.

Lago di Como

Andando al di fuori dei confini europei, scorrendo l'elenco si trovano per esempio l'australiana Isola dei canguri, perfetta per chi cerca tranquillità assoluta. Diversa è l'esperienza a Marrakech in Marocco, più movimentata e vibrante: un tripudio di profumi, colori e sapori inebrianti in cui immergersi totalmente. Per i fan della montagna c'è Franschhoek in Sudafrica, mentre la soluzione per chi non vuole rinunciare al lusso e al sole è San José del Cabo in Messico. Le coppie che cercano relax in riva al mare possono scegliere Florianópolis in Brasile o l'Atollo di Tetiaroa nella Polinesia francese; mentre chi vuole farsi affascinare dalla magia e dalla spiritualità può puntare su Chiang Rai in Thailandia. Infine, la destinazione per chi vuole sperimentare l'emozione del safari non può che essere Masai Mara in Kenya.

Marrakech

Le 25 migliori mete per le vacanze di coppia