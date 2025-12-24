Le peggiori attrazioni d’Europa secondo The Telegraph: due italiane tra quelle da evitare

Venezia

Il 2026 sarà un anno pieno di ponti da sfruttare per viaggiare. Rob Crossan, esperto di viaggi di The Telegraph, per andare in soccorso di chi è in procinto di programmare una vacanza, breve o lunga che sia, ha stilato una classifica. Racchiude tutte le peggiori attrazioni d'Europa. Sono quei luoghi spesso famosissimi che però, una volta sul posto, deludono le aspettative e che dunque non vale la pena di visitare. Si tratta di destinazioni sopravvalutate, gettonate soprattutto sui social, dove i turisti accorrono in massa per una foto ricordo instagrammabile, ma che in realtà a detta della redazione sono assolutamente evitabili. In lista ci sono anche due città italiane, effettivamente famose in tutto il mondo per due attrazioni in particolare, che Crossan ha invece bocciato.

Uno è il celeberrimo balcone di Giulietta a Verona, che a detta dell'esperto non vale tutta la sua fama, soprattutto ora che è diventato a pagamento. Da pochi giorni, infatti, è entrato in vigore un ticket d'ingresso, che consente l'accesso un tempo gratuito al prezzo di 12 euro, misura necessaria proprio per contenere un flusso di turisti ormai ingestibile.

Verona

Al secondo posto si è piazzata Leicester Square a Londra, seguita dalla Laguna Blu in Islanda, incoronata quindi il terzo luogo più deludente d'Europa e definita come una "zuppa umana". Tutt'altro che una meraviglia naturale e un'oasi paradisiaca. Segue la Pietra di Blarney in Irlanda e la motivazione è semplicissima: "Ti metti in coda per baciare questo pezzo di pietra assolutamente antigienico e poi trascorri il resto della tua vacanza irlandese chiedendoti se hai preso la mononucleosi". Ci sono poi Reeperbahn ad Amburgo e Manneken Pis a Bruxelles.

Leggi anche La migliore destinazione natalizia del mondo è Londra: in top 10 una città italiana

Laguna blu, Islanda

Settimo posto per la Gioconda a Parigi, un quadro che non necessita di alcuna presentazione, che presto potrebbe essere spostato, proprio per dargli una collocazione più appropriata, che possa valorizzarlo maggiormente. Scendendo all'ottava posizione si incontra un'altra attrazione italiana. L'esperto di viaggi sconsiglia di fare un giro in gondola a Venezia, esperienza che a suo dire non ha nulla di romantico, benché venga presentata come tale. Chiudono l'elenco la statua de La Sirenetta simbolo di Copenaghen e John O'Groats in Scozia, definita "la meno meritevole di tutte" essenzialmente perché fondata su una bugia! L'esperto, infatti, ha chiarito che "John O'Groats non è e non è mai stato il punto più a nord della Gran Bretagna continentale. Questo riconoscimento spetta a Dunnet Head, a pochi chilometri lungo la strada".

Cartello di John o’Groats, Scozia

Le 10 attrazioni più deludenti d'Europa