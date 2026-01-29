I luoghi d’Europa dove i turisti si perdono più spesso: in lista anche una location italiana

In alcune città orientarsi sembra essere una vera e propria impresa: ecco quali sono i luoghi d’interesse sparsi in tutta Europa in cui i turisti si perdono più spesso.

Andare alla scoperta di una nuova città è una delle esperienze più belle ed entusiasmanti di un viaggio ma spesso orientarsi tra la lingua straniera, le piccole stradine e le orde di turisti impazziti può risultare scoraggiante. In alcune città, in particolare, non perdersi almeno una volta sembra essere una vera e propria impresa, soprattutto in alcuni luoghi di interesse o siti storici. Ecco, dunque, quali sono le location europee in cui i viaggiatori internazionali perdono più spesso l'orientamento.

Dal Bastione dei pescatori in Ungheria alla Moschea Blu di Istanbul

Gli esperti di viaggi di SIXT hanno analizzato 50 dei luoghi di interesse europei più visitati e hanno scoperto che molti di loro perdono facilmente l'orientamento durante le visite. Il primo posto se lo è aggiudicato il Bastione dei pescatori, in Ungheria, un bastione in stile neogotico e neoromanico situato sulla riva di Buda del Danubio. Complice il traffico congestionato delle strade limitrofe, raggiungerlo potrebbe rivelarsi più difficile di quanto si immaginasse. Al secondo gradino del podio c'è la Moschea Blu di Istanbul, in Turchia, una moschea imperiale con meravigliose cupole blu, anche questa difficile da raggiungere se visitata in auto. A chiudere la top 3 è la Basilica di Santa Sofia, sempre a Istanbul, dove, complice la bassa velocità di download sui dispositivi mobili, è facilissimo perdersi mentre si va alla ricerca di un punto di riferimento.

Il Louvre di Parigi e piazza San Pietro

A seguire nella lista ci sono il Museo del Louvre di Parigi, le cui dimensioni immense rendono la visita labirintica e confusa, il castello di Buda a Budapest, caratterizzato da un'intricata rete di grotte e tunnel sotterranei, e il complesso composto da Big Ben e Houses of Parliament a Londra (difficile da raggiungere in auto). Anche la torre di Londra è nella classifica dei luoghi d'interesse in cui ci si perde più spesso, così come Buckingham Palace, piazza San Pietro in Vaticano (con la sua omonima Basilica) e piazza della Città Vecchia, a Praga, considerata un vero e proprio labirinto di strade acciottolate.