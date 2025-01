video suggerito

Il Louvre propone di spostare la Gioconda, Regione Lombardia: “Noi pronti a ospitarla” La direttrice del Louvre di Parigi ha scritto una lettera per lamentare le pessime condizioni del museo, proponendo una ricollocazione della Mona Lisa. Francesca Caruso, assessora alla cultura della Lombardia, ha risposto proponendo di ospitare l’opera nella regione, in vista delle olimpiadi di Milano Cortina 2026. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

13 CONDIVISIONI condividi chiudi

Lo spostamento della Gioconda dal museo del Louvre di Parigi, dove attualmente si trova, per il momento è solo una fumosa proposta, ma Regione Lombardia si è dichiarata già pronta e disponibile per accoglierla a braccia aperte. A dirlo, per la precisione, è stata Francesca Caruso, assessora regionale alla Cultura, dopo aver letto un messaggio nel quale la presidente del museo parigino ha raccomandato il ricollocamento altrove della Mona Lisa.

Nella lettera in questione, pubblicata sul quotidiano francese Le Parisien, la direttrice del Louvre, Laurence des Cars, elenca alla ministra della cultura francese tutte le criticità del museo: edifici obsoleti e degradati, oltre a stanze troppo piccole con pericolose escursioni termiche che mettono a rischio le preziose opere custodite. Tra queste, anche la Gioconda, il celebre dipinto di Leonardo Da Vinci, che secondo la responsabile meriterebbe una collocazione migliore.

Parigi chiama, Regione Lombardia risponde. Anche se con tutta probabilità la direttrice intendeva riposizionare l'opera all'interno dello stesso Louvre, l'assessora alla Cultura lombarda non perde tempo e dichiara: "Siamo pronti a ospitare ‘La Gioconda’ in Lombardia".

Leggi anche Presidio anti sfratto al Leoncavallo di Milano: ci sono anche gli artisti Cosmo e Venerus

"Non entro in merito alle precise osservazioni del presidente sullo stato del museo – aggiunge Caruso – ma accolgo l’appello relativo alla ricerca di una collocazione diversa. Direi che in attesa delle decisioni del Governo francese in merito a spostamenti o ristrutturazioni, noi in Lombardia siamo ben lieti di ospitare questa opera che rappresenta al meglio l’arte e la cultura italiana ed è patrimonio dell’intera umanità".

Una proposta che l'assessora rilancia soprattutto in virtù degli importanti appuntamenti attesi sul territorio: "Questa ospitalità avrebbe un significato ancor più forte se proiettata in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Sarebbe il miglior modo per rendere fruibile questo splendore del genio italiano al grande pubblico che verrà in Lombardia e deciderà di visitare le opere di Leonardo Da Vinci in quello che amo chiamare ‘circuito vinciano'".