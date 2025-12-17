Il castello di Biancaneve esiste davvero, ecco dove si trova

Castello Biancaneve

Esistono luoghi che sono davvero incredibili e che sembrano trascendere la realtà creando qualcosa di speciale: il castello di Hochosterwitz è uno di questi. Hochosterwitz si trova in Carinzia, nel sud dell’Austria, ed è uno dei complessi fortificati medievali più noti dell’Europa centrale. Costruito su una roccia isolata alta circa 150 metri, domina l’area circostante ed è visibile a grande distanza. Proprio questa posizione, insieme alla struttura compatta e alle mura chiare, lo ha reso nel tempo il modello reale a cui si fa riferimento per il castello di Biancaneve. Non si tratta solo di una suggestione estetica, ma di un insieme di caratteristiche architettoniche che corrispondono all’immagine del castello fiabesco così come è stata fissata nell'immaginario moderna.

Castello di Biancaneve, Disney

La storia del castello di Hochosterwitz, dalle origini medievali alla fortezza rinascimentale

Situato vicino a Sankt Georgen am Längsee, nel distretto di Sankt Veit an der Glan, in Carinzia, il castello di Hochosterwitz vanta una storia lunga più di mille anni. Le prime fonti, infatti, attestano l’esistenza di una fortificazione sulla rocca di Hochosterwitz già nel IX secolo, nel 860. Nel corso dei secoli il castello viene ampliato e rafforzato, ma è nel XVI secolo, sotto la famiglia Khevenhüller, che assume la configurazione attuale.

Castello di Hochosterwitz

In questo periodo viene realizzato il celebre sistema di accesso composto da quattordici porte fortificate, ognuna con funzioni difensive specifiche. Il percorso obbligato costringeva gli assalitori a una salita lunga e molto complicata, esponendoli al fuoco difensivo dall’alto. Grazie a questa struttura, Hochosterwitz non fu mai conquistato militarmente, diventando un esempio efficace di architettura difensiva medievale. Ad oggi, rimane uno dei più importanti castelli medievali austriaci.

Castello di Hochosterwitz, Austria

Perché il castello di Hochosterwitz ha ispirato quello di Biancaneve

L’associazione con il castello di Biancaneve deriva principalmente dall’aspetto visivo della fortezza. Il castello di Hochosterwitz è, infatti, isolato rispetto ai centri abitati, presenta una struttura molto particolare, che è assolutamente compatta e ben riconoscibile e si sviluppa verticalmente sulla roccia, caratteristiche che sono ricorrenti nella rappresentazione del castello della fiaba. A differenza di molte fortezze medievali integrate nel tessuto urbano, questo castello si impone come elemento unico nel paesaggio, facilmente identificabile e immediatamente associabile ad un castello fiabesco. Per questo motivo è spesso indicato come riferimento reale per l’immaginario del castello di Biancaneve, soprattutto in ambito turistico.