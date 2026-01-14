Il castello di Fantaghirò esiste davvero, ecco dove si trova e perché visitarlo

Il Castello di Pernštejn, costruito nel medioevo e arrivato oggi in perfetto stato, è davvero fiabesco. Qui negli anni ’90 hanno girato Fantaghirò, ma prima era teatro di numerose leggende.

Castello di Pernštejn, Repubblica Ceca

Ci sono diversi castelli davvero suggestivi in Europa, come quello di Cenerentola o della Sirenetta, ma uno in particolare ha davvero qualcosa di magico. Il Castello di Pernštejn, in Repubblica Ceca, è circondato da prati e boschi che sembrano usciti da una vera fiaba, tanto che è stato la location per diversi film e serie tv, primo fra tutti dell’iconica Fantaghirò, miniserie televisiva fantasy diretta da Lamberto Bava negli anni ’90, dove era la dimora del principe Romualdo. Ma il fascino del castello non è solo legato ai suoi set cinematografici: è una fortezza medievale molto ben conservata e, soprattutto, casa di leggende misteriose che si sposano perfettamente con il suo stile gotico.

Castello di Pernštejn, Repubblica Ceca

Il Castello di Pernštejn tra storia e leggende

Immerso tra le lunghe distese verdi e i boschi boemo-moravi, il Castello si trova nel suggestivo villaggio di Nedvědice, nella regione della Moravia Meridionale della Repubblica Ceca, raggiungibile in circa un’ora di macchina da Brno, che dista infatti solo 40 chilometri. Il castello è stato costruito tra il 1270 e il 1285 sopra una roccia vicino ai fiumi Svratka e Nedvědička, ed è uno dei castelli medievali meglio conservati. Fondato dai signori di Medlov (che in seguito cambiarono nome in Pernštejn), che all'inizio del XIII secolo acquisirono vasti territori nella zona dove costruirono numerosi castelli e fondarono un monastero di famiglia a Doubravník, il castello è stato creato come una struttura difensiva pensata per proteggersi dalle incursioni nemiche. Circondato da mura strategiche, alte torri e bastioni, Pernštejn ha subito nel corso dei secoli diverse modifiche, arrivando poi ad integrare nel XV secolo lo stile rinascimentale, visibile nelle grandi arcate e nell’uso del marmo bianco di Nedvědice.

Il castello, molto ben conservato anche oggi, è quindi un perfetto mix tra l’architettura gotica tipica della fortezza medievale e quella del palazzo rinascimentale. Ad aggiungere un tocco più particolare alla struttura ci sono poi le leggende che accompagnano da secoli questo suggestivo castello: storie di fantasmi, cavalieri che vagano, spiriti. La più famosa è sicuramente la leggenda della Dama Bianca, lo spirito di una serva del castello. Secondo la leggenda, la donna era molto vanitosa e passava troppo tempo davanti allo specchio, non svolgendo i suoi compiti; quando iniziò a non andare neanche più a messa, un vecchio frate decise di parlarle per convinvercela a comportarsi bene, ma lei lo derise. Il frate allora si arrabbiò e la maledisse per sempre: ancora oggi si dice che il suo fantasma sia condannato a vagare nel castello per l’eternità e che le donne che si guardano negli specchi della serva rischiano di perdere per sempre la loro bellezza.

Leggi anche Dove si trova il borgo di Harry Potter, la città italiana che tutti i fan della saga dovrebbero visitare

La cappella del castello di Pernštejn

Cosa vedere nei dintorni del Castello di Pernštejn

Ma il castello non è l'unica meta mozzafiato della regione della Moravia Meridionale. Situata a soli 40 chilometri e un'ora di macchina, infatti, si trova la città di Brno. La città, famosa per la sua gastronomia e come importante centro culturale della Repubblica Ceca, è un piccolo gioiello di architettura moderna, tanto da essere stata soprannominata come la Mecca dell’architettura moderna.

Piazza Zerny trh nel centro storico di Brno, Repubblica Ceca

Il centro storico di Brno è davvero suggestivo, così come la Piazza della Libertà, il vero cuore pulsante della città, il Duomo dedicato ai Santi Pietro e Paolo e il Museo Etnografico della Moravia, dove si possono conoscere bene le tradizioni e le cultura della regione. Infine, a pochi chilometri dal villaggio di Nedvědice dove si trova il castello, si trova al Chiesa di San Giovanni Nepomuceno sul Monte Verde, un capolavoro barocco- gotico davvero unico, inserito nel patrimonio UNESCO e una delle costruzioni più originali d'Europa.