video suggerito

Harry Potter, svelati i primi sei nomi del cast della serie: Paapa Essiedu e John Lithgow saranno Piton e Silente Rivelati i primi sei nomi che formeranno il cast della serie su Harry Potter: tra questi John Lithgow, che interpreterà Albus Silente e Paapa Essiedu, che nonostante le polemiche per il colore della sua pelle è stato scelto per il ruolo di Severus Piton. Cresce l’attesa per gli attori che daranno il volto ai tre giovani protagonisti Harry, Hermione e Ron. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Sara Leombruno

28 CONDIVISIONI condividi chiudi

È stato svelato il cast della serie TV di Harry Potter, che riprenderà i romanzi di J.K. Rowling dopo gli otto film prodotti da Warner Bros. Tra i nomi resi noti nelle ultime ore, molti confermano le voci circolate nelle settimane precedenti. John Lithgow, noto per aver interpretato Churchill in The Crown, interpreterà Albus Silente. Janet McTeer, attrice di The White Queen, Kaos e The Menu, vestirà i panni di Minerva McGranitt. Nonostante le polemiche riguardo al colore della sua pelle, Paapa Essiedu è stato scelto per il ruolo di Severus Piton, professore di Pozioni e capo di Serpeverde. Infine, Nick Frost interpreterà l'iconico Rubeus Hagrid.

Il cast della serie su Harry Potter

Accanto a questi volti noti, ci sono anche altre conferme interessanti. Luke Thallon, attore britannico apprezzato soprattutto per il teatro ma anche visto in La favorita di Yorgos Lanthimos, sarà il professor Quirinus Raptor, un personaggio centrale nel primo anno di Hogwarts, docente di Difesa contro le Arti Oscure e custode di un misterioso segreto. Paul Whitehouse, già apparso nel film Harry Potter e il prigioniero di Azkaban nel ruolo del ritratto di Sir Cadogan, avrà ora un ruolo ricorrente come Argus Gazza, il custode di Hogwarts.

Ancora ignoti i tre protagonisti Harry, Ron e Hermione

"Siamo entusiasti di annunciare l'ingresso nel cast di John Lithgow, Janet McTeer, Paapa Essiedu, Nick Frost, Luke Thallon e Paul Whitehouse", hanno dichiarato Francesca Gardiner e Mark Mylod, produttori esecutivi della serie e rispettivamente showrunner e regista. "È un vero piacere avere con noi questi talenti straordinari, e non vediamo l'ora di vederli dar vita a questi personaggi così amati". Questi sono solo alcuni dei nomi che comporranno il vasto cast di Harry Potter, e grande attesa c'è anche per i giovani attori che interpreteranno i protagonisti Harry, Ron e Hermione. Lo scorso autunno, HBO ha lanciato un casting aperto che ha ricevuto oltre 30.000 candidature. Poiché le riprese dovrebbero iniziare questa estate, si prevede che l'annuncio dei tre giovani protagonisti arrivi a breve.