Harry Styles lancia il nuovo singolo Aperture con le patch anti-occhiaie e i “baci” sul colletto

Harry Styles ha lanciato Aperture, il suo primo singolo dopo 4 anni di pausa, e lo ha fatto con un look che non poteva passare inosservato: ecco cosa ha indossato.
A cura di Valeria Paglionico
Harry Styles è tornato e per annunciarlo ha condiviso una serie di post che hanno registrato un vero e proprio boom di like. Dopo un'attesa durata ben 4 anni, esattamente una settimana fa ha rivelato l'uscita di un album inedito, si chiamerà Kiss All the Time. Disco, Occasionally e sarà fuori il prossimo 6 marzo. Il cantante, inoltre, sarà anche protagonista di un tour mondiale (dal quale però è stata esclusa l'Italia). Per anticipare questa nuova "era" il cantante ha lanciato il suo primo singolo, Aperture (il cui video verrà rilasciato alle 17). Quale look ha scelto per questo momento "leggendario"?

Il nuovo look "sobrio" di Harry Styles

Aperture è fuori solo da poche ore ma si preannuncia già una delle hit più ascoltate delle prossime settimane. Per lanciarla Harry Styles non poteva che curare il suo stile nei minimi dettagli, dando prova del fatto che, nonostante gli anni trascorsi lontano dai riflettori, non ha perso il suo "smalto". Da sempre icona fashion visionaria e contemporanea, anche questa volta è riuscito a distinguersi per eleganza e glamour. Sui social ha infatti posato sullo sfondo di una camera d'albergo vestito di tutto punto con un completo grigio composto da pantaloni classici oversize e maglioncino con scollo a V in tinta. A fare la differenza è stata la camicia bianca (portata con la cravatta nera), la cui particolarità sta nei "baci" ricamati sul colletto.

Harry Styles segue il trend delle patch anti-occhiaie

Sebbene il nuovo look sia decisamente più sobrio rispetto alle paiellettes e ai lustrini a cui aveva abituato i fan negli anni passati, Harry Styles ha trovato un modo molto originale per sorprendere: ha posato con delle patch anti-occhiaie total black sotto gli occhi (e con ogni probabilità non si tratta di un rimedio di bellezza improvvisato ma di un preciso tocco di stile). Tra le mani, inoltre, ha un bicchiere extra large di Big Gulp, il soft dring tipicamente americano introdotto dal brand 7-Eleven. Insomma, Harry Styles è tornato e i suoi annunci sono già iconici: cosa ci si dovrà aspettare dal video di Aperture?

Trend
