Harper Beckham debutta su Instagram: il primo post è un selfie con mamma Victoria

Sono finiti i tempi in cui Harper Beckham veniva considerata la piccola di casa, la figlia di David e Victoria sta crescendo e giorno dopo giorno diventa sempre più bella e adorabile. Lo scorso luglio ha compiuto 14 anni e, forse complice il fatto che vuole essere "allineata" con i compagni di classe, ha deciso di fare un passo importante: debuttare sui social con un profilo tutto suo. Ha aperto l'account solo da qualche ora ma ha già la spunta blu, proprio come una star. Al momento lo tiene privato ma la mamma ha rivelato qual è stato il primo post che ha caricato: ecco tutto ciò che c'è da sapere.

Harper Beckham, la "Vostra bionda preferita"

Fin ad oggi Harper Beckham era stata mostrata sui social solo dalla mamma, dal papà e dai fratelli ma a partire da questo momento le cose cambieranno: la figlia più piccola di David e Victoria è approdata su Instagram, dove ha creato un profilo tutto suo (attualmente tenuto privato per garantirle una certa privacy). Nella biografia ha inserito il suo nome, seguito dalla didascalia "Sinceramente vostra. La vostra bionda preferita", una serie di dolci emoticon a forma di cuore, stella e gelato e gli acronimi LDN / LA / MIAMI, ovvero le città tra cui si muove con il resto della famiglia (Londra, Los Angeles e Miami).

Il primo post di Harper Beckham

Qual è il primo post caricato da Harper Beckham? Sebbene non possa essere visibile a tutti, visto che il profilo è privato, mamma Victoria ha dato uno "spoiler" sulla questione condividendo la sua Stories. La piccola di casa Beckham ha dato inizio a questa "era social" con un tenero selfie mamma-figlia in bianco e nero. Le due appaiono in primo piano vicine e affiatate, hanno gli occhi chiusi e la "duck face". L'ex Posh Spice ha ripostato l'immagine, accompagnandola alla didascalia: "Baci @harperbeckham". Insomma, pare proprio che Harper sia destinata a diventare una star, anche se al momento preferisce mantenere un certo riserbo sulla sua vita privata.