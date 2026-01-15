Harry Styles ha finalmente annunciato il suo nuovo album: uscirà il 6 marzo

Harry Styles ha annunciato l’uscita del suo quarto album. Si chiama Kiss All The Time. Disco, Occasionally e uscirà il 6 marzo.

Si chiamerà Kiss All The Time. Disco, Occasionally, il quarto disco di Harry Styles. Il cantante inglese lo ha annunciato pubblicato uno scatto sui social, scrivendo il titolo dell'album e anche la data di uscita, che sarà a marzo.

Il sentore che la pop star stesse preparando qualcosa era nell'aria, in varie città del mondo, infatti, erano apparsi alcuni manifesti piuttosto misteriosi e intanto era spuntato fuori anche un nuovo sito internet, un segnale che qualcosa di nuovo per i fan di Harry Styles sarebbe arrivato a breve. Così è stato. Sul suo profilo Instagram, il cantante ha pubblicato un post in cui annuncia che il 6 marzo uscirà Kiss All The Time. Disco, Occasionally, il nuovo disco della popstar, che pubblica l'immagine di copertina dell'album: si tratta di una foto in cui indossa una maglietta blu, dei jeans, sullo sfondo degli alberi in penombra e dall'alto pende una sfera scintillante da discoteca.

Come anticipato si tratta del quarto album realizzato dal cantante inglese, successivo al suo ultimo lavoro datato 2022, ovvero Harry's House, tra i dischi più ascoltati degli ultimi anni. Il nuovo progetto musicale dell'arista, come riportato dal Guardian, conterrà 12 canzoni prodotte da Kid Harpoon, già braccio destro di Styles nei suoi lavori precedenti.

I fan del cantautore inglese erano impazienti all'idea che, prima o poi, il loro idolo potesse regalare loro un nuovo disco, dopo anni in cui si è concentrato su di sé, magari dandosi l'opportunità di avvicinarsi a nuova musica, studiare, sperimentare. Dopo anni in giro per il mondo, con concerti sold out, l'ex One Direction ha deciso di adottare tempi più lenti. Ha trascorso molto tempo in Italia, a Roma, dove ha acquistato una casa e ora parte che possa annunciare anche una nuova residency al Madison Square Garden di New York dove, nell'ultimo tour del 2022, ha tenuto ben 15 concerti sold out.