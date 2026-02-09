Il resort più romantico d’Europa: è immerso nella natura e ha un idromassaggio in ogni chalet

Siete alla ricerca di una location da sogno per San Valentino? Ecco dove si trova e quanto costa quello che è stato definito il resort più romantico d’Europa.

San Valentino si avvicina ed è arrivato il momento di pensare a organizzare qualcosa di speciale con il proprio partner. Quale migliore occasione di questa per concedersi una vacanza rilassante, magari in un luogo da fiaba? Tutti coloro che vogliono evitare mete "banali" e prese d'assalto dall'overtourism come Parigi, Roma o la Provenza potranno puntare su quello che è stato definito il resort più romantico d'Europa: ecco dove si trova, com'è fatto e quanto costa.

Dove si trova il resort più romantico d'Europa

Qual è il resort più romantico al mondo? Il Swinney Wood Log Cabins, nella sconfinata campagna inglese del Derbyshire. Ha ottenuto l'ambito riconoscimento agli ultimi World Travel Awards e da allora è diventata la meta preferita dalle coppie di innamorati. Non è sfarzoso o glamour e non è a 5 stelle ma a renderlo super abito la pace e la privacy che concede, essenziale per trascorrere del tempo di qualità con il partner. Lontano dal caos cittadino, è situato sopra la valle del Derwent, un sito dichiarato Patrimonio UNESCO, e conta solo 4 baite in legno, tutte realizzate a mano con tronchi di cedro rosso occidentale. Ognuna delle strutture ha una meravigliosa vista su una foresta incantata e offre un'incredibile tranquillità, basti pensare che si possono passare ore e ore ad ascoltare il fruscio delle foglie.

Swinney Wood Log Cabins

Quali sono i prezzi del resort inglese

Ogni chalet è a due piani, completamente isolato dal resto del resort, e all'interno della camera da letto oppure sul terrazzo ha una vasca idromassaggio e una sauna, entrambi dotati di angoli per improvvisare un aperitivo a base di vino e snack. Non mancano la cucina open space, la stufa a legna e il bagno di lusso con una enorme doccia. Insomma, si tratta della location ideale per staccare la spina e lasciare trionfare l'amore e il relax. Quanto costa soggiornare qui? Gli chalet devono essere prenotati per almeno sette notti e, a seconda del periodo dell'anno, il prezzo si aggira tra le 1.700 e le 1.900 sterline (ovvero poco più di 2.000 euro). Fin da ora, però, le strutture sono già quasi sold-out per tutto il 2026, dunque sarebbe bene affrettarsi a prenotare se si vuole vivere questa esperienza unica.

