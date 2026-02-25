Visto Eta per il Regno Unito, scatta oggi l’obbligo anche per gli italiani: le regole per turisti e studenti

È ufficialmente attivo da oggi l'obbligo di visto Eta, l'autorizzazione elettronica di viaggio, per l'ingresso nel Regno Unito, inclusi gli italiani che devono recarsi a Londra o nelle altre città della Gran Bretagna. Il permesso era già attivo da aprile 2025, ma da oggi diventa pienamente ed effettivamente operativo. L'Eta è poi valida per due anni ed è digitalmente collegata al passaporto utilizzato per la richiesta, non viene rilasciata in formato cartaceo. Il costo per richiederla è di 16 sterline (circa 18,50 euro) e si può fare la propria domanda via app o sul sito GOV.UK.

Come funziona il Visto Eta obbligatorio per entrare nel Regno Unito

L'Eta (Electronic Travel Authorisation) è un'autorizzazione digitale obbligatoria per chi entra nel Regno Unito, entrata ufficialmente in vigore da oggi 25 febbraio 2026. Non si tratta di un visto tradizionale, ma di un permesso digitale collegato al passaporto che consente di entrare nel Paese per turismo, affari o brevi periodi di studio. Il sistema è simile a quello già adottato da altri Stati, come l’Esta negli Stati Uniti ed è stato creato per motivi di sicurezza, per poter controllare meglio gli ingressi e i confini con altri Stati.

Chi deve farlo: le nuove regole per turisti, studenti e cittadini con doppia cittadinanza

L’Eta è richiesta ai cittadini di 85 Paesi, compresi Italia, San Marino e altri paesi europei, che prima non necessitavano di visto per entrare nel Regno Unito per periodi inferiori a sei mesi, inclusi i turisti e chi si reca nel Paese per motivi di lavoro di breve durata o per corsi di studio brevi. Sono quindi coinvolti anche molti cittadini europei che dopo la Brexit potevano viaggiare senza visto ma ora devono ottenere questa autorizzazione preventiva. La richiesta è obbligatoria anche per i minori e i cittadini con doppia cittadinanza devono prestare particolare attenzione. Infatti, chi possiede un passaporto britannico non deve richiederla, mentre chi ha doppia cittadinanza ma viaggia con un passaporto di un Paese soggetto all’obbligo dovrà comunque fare richiesta per l’Eta. Restano esclusi coloro che dispongono di un visto valido o di uno status di residenza nel Regno Unito.

Quanto costa il visto Eta per l'ingresso nel Regno Unito

Il costo dell’Eta è di 16 sterline, circa 18,50 euro, e deve essere versato al momento della domanda tramite pagamento elettronico. La tariffa è unica per ciascun richiedente, indipendentemente dall’età, e non è rimborsabile in caso di rifiuto. Il pagamento consente di ottenere un’autorizzazione valida per più ingressi nel periodo di validità stabilito, rendendo l’Eta particolarmente rilevante per chi viaggia spesso verso il Regno Unito per turismo o lavoro.

Come richiederlo e quanto dura

La domanda si presenta online attraverso il sito ufficiale del governo britannico, GOV.UK, o tramite l’app dedicata, UK ETA app. È necessario avere un passaporto valido, un indirizzo email e una carta di pagamento. Inoltre, durante la procedura vengono richiesti dati anagrafici, informazioni sul viaggio e alcune dichiarazioni di sicurezza. Una volta approvata, l’Eta è collegata digitalmente al passaporto e consente soggiorni fino a sei mesi per volta. L’autorizzazione ha una durata di due anni, salvo scadenza anticipata del passaporto, e permette ingressi multipli nel periodo di validità.