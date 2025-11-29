Svelate le decorazioni di Natale al Castello di Windsor: c’è un albero alto 6 metri con 3000 luci

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Natale 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

È ufficialmente Natale al castello di Windsor e sono state svelate le decorazioni scelte per le festività di quest'anno. Può cominciare dunque il conto alla rovescia ora che addobbi, luci ed alberi sono al loro posto, come vuole la tradizione royals delle feste. Le immagini arrivano dall'account Instagram ufficiale Royal Collection Trust, che è l'ente di beneficenza che si occupa proprio di prendersi cura della Collezione Reale e dei visitatori dei palazzi reali. Il ricavato della vendita dei biglietti viene investito nella conservazione e valorizzazione della Collezione Reale. Ora che la residenza si è vestita a festa, sono in programma anche delle visite guidate alla scoperta delle decorazioni, che resteranno al loro posto fino al 5 gennaio. In programma anche laboratori creativi per bambini e serate musicali, con cori di canti natalizi sotto il grande albero di Natale nella St George's Hall. Inoltre l'Undercroft Café, nella parte più antica del castello, servirà un menù stagionale per tutta la durata della mostra natalizia.

Tra le decorazioni più importanti di quest'anno c'è l‘abete Nordmann alto 6 metri posizionato nella St George's Hall, che è la sala più grande del castello. Proviene dal Windsor Great Park ed è stato decorato da un team di otto fioristi all'insegna del tema cromatico verde-oro. Ci sono migliaia di luci scintillanti, che brillano sotto il famoso soffitto a volta della sala, mentre in cima c'è una una stella luminosa che simboleggia la luce guida del Natale. E non è il solo albero all'interno della residenza. Un altro, più piccolo, si trova nella Crimson Drawing Room, eccezionalmente aperta al pubblico durante i mesi invernali. Questo, a differenza del precedente, è sormontato da un delicato angelo e decorato nei toni del rosso, che si abbina perfettamente all'arredamento della sala.

Altre decorazioni natalizie realizzate appositamente per i royals si trovano nelle piccole stanze della Queen Mary's Dolls' House. Qui, nella Casa delle Bambole della Regina Maria, trova posto invece un albero di Natale in miniatura (appena 45 cm) decorato con perline ricavate da gioielli d'epoca e candele. C'è anche una ghirlanda che decora la scalinata e dà un tocco di eleganza e raffinatezza in più. È stata addobbata per Natale anche Highgrove House, la residenza di campagna di re Carlo, dove tutto è pronto già da una settimana: fiocchi, ghirlande scintillanti in ogni angolo, un imponente albero di Natale, decorato con palline e luci.

Sembra che la tradizione dell'albero di Natale a Windsor sia da attribuire alla regina Carlotta: pare sia stata lei la prima a decorare l'albero nel Queen's Lodge di Windsor, seguendo una tradizione del suo Paese natale. La tradizione sarebbe poi stata mantenuta e consolidata dal principe Alberto e dalla regina Vittoria. "Lo decoravano loro stessi – ha spiegato alla BBC la curatrice della Royal Collection Kathryn Jones – Accendevano le candele, mettevano il pan di zenzero sull'albero e facevano entrare i bambini".