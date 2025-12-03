Perché il cappotto blu di Kate Middleton è il simbolo della sua battaglia contro il cancro

Questa mattina Kate Middleton ha accolto il Presidente e la First Lady tedeschi insieme a William e lo ha fatto con un look simbolico: ecco perché ha indossato il cappotto blu.

Questa mattina Kate Middleton è tornata ad apparire in pubblico al fianco del marito William, lo ha fatto per accogliere il Presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier e sua moglie Elke Büdenbender, che a partire da oggi sono in visita di Stato nel Regno Unito. Si tratta della prima volta dopo 27 anni che un Presidente della Repubblica Federale di Germania vola in UK per un tour istituzionale e per l'occasione i Royals non si sono lasciati cogliere impreparati, anzi, hanno voluto celebrare l'ospite con diversi eventi istituzionali e un sontuoso banchetto di Stato. La principessa, in particolare, ha scelto un look tutt'altro che casuale: ecco il suo significato simbolico.

Il look riciclato di Kate Middleton

Per accogliere il Presidente e la First Lady tedeschi Kate Middleton ha puntato tutto sul blu, il colore simbolo dei Royals, ma declinato in una tonalità cobalto, dunque leggermente più vitaminica del classico blu navy. Per l'occasione è tornata alla sua passione per il riciclo, rispolverando un coat dress di Alexander McQueen, un modello avvitato con abbottonatura laterale e maxi tasche sui fianchi. Per completare il tutto ha scelto un abito a matita di Burberry, un paio di stivali col tacco largo in camoscio cobalto di Gianvito Rossi, una clutch di Emmy London e un cappellino in stile british di Juliette Millinery. Non è mancato il tocco prezioso: gli orecchini di diamanti e zaffiri che ha ereditato dalla principessa Diana e la spilla simbolo dei principi del Galles.

Kate Middleton in Alexander McQueen

La data simbolo in cui Kate Middleton aveva già indossato il cappotto

La cosa che in pochi sanno è che il look blu di Kate Middleton nasconde un preciso significato simbolico. La principessa aveva già indossato sia il cappotto che il cappellino in una giornata speciale, il 25 dicembre 2023 per la classica messa di Natale a Sandringham, l'ultima apparizione pubblica prima che le venisse diagnosticato il cancro. Sebbene abbia sempre riciclato per evitare inutili sprechi, ora ha rispolverato il look per ricordare la lunga e dura battaglia contro la malattia. Negli ultimi 2 anni ha dato prova di essere una vera e propria guerriera ma per fortuna ne è uscita. Il cappotto blu, però, rimane una testimonianza della grande forza d'animo che ha dimostrato durante il percorso e che di sicuro la accompagnerà anche nella vita da futura regina.