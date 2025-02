video suggerito

Il matrimonio di Chrysi Vardinogiannis con il principe di Grecia: il vestito della sposa tra ricami e trasparenze Chrysi Vardinogiannis e il principe di Grecia Nikolaos si sono sposati ad Atene: per il giorno del suo matrimonio, l'ereditiera ha scelto un vestito da sposa in pizzo e con un lungo velo.

A cura di Arianna Colzi

Chrysi Vardinogianni e il principe di Grecia

In Grecia si è tenuto il primo royal wedding dell'anno. Il principe Nikolaos di Grecia ha sposato l'ereditiera Chrysi Vardinogiannis ad Atene. La location scelta è quella della chiesa di San Nikolaos Ragavas, chiesa ortodossa della capitale. Al posto dello scambio delle fedi nel rito ortodosso ci si scambiano le corone nuziali che incoronano i due sposi. Per il principe di Grecia si tratta del secondo matrimonio: fino al 2024 è stato sposato con Tatiana Blatnik, con la quale è convolato a nozze nel 2010. Vardinoggianis è nipote dell'omonimo armatore e figlia dell'ex presidente del Panathinaikos. La neo principessa ha due figli, George e Karen, ed è stata sposata due volte. Secondo i rumors la famiglia reale greca non approverebbe del tutto Vardinoggianis a cui preferirebbero ancora la principessa Tatiana.

I due sposi dopo le nozze

Il vestito da sposa di Chrysi Vardinogiannis

L'abito bianco di Chrysi Vardinogiannis è firmato dal designer greco Christos Costarellos, che ha realizzato per lei un abito fatto di ricami, cristalli e trasparenze, unendo così la tradizione a un design contemporaneo.

Il vestito da sposa di Chrysi Vardinogianni

A completare il look per il grande giorno Chrysi Vardinogiannis ha aggiunto un lungo velo e la tiara di famiglia. Si tratta dell'antico diadema corsage, indossato anche dalla ex moglie di Nikolaos di Grecia, Tatiana Blatnik, è composto da una diamanti e perle a goccia. Inizialmente appartenuto alla regina Vittoria di Svezia, è stato poi ereditato dalla nipote, Ingrid di Danimarca, che l'ha regalato alla figlia Anna Maria, ovvero la regina di Grecia e madre di Nikolaos. Tra gli ospiti, una cinquantina in totale, c'erano Sofia di Spagna, zia dello sposo, la principessa Irene e l'infanta Cristina, così come tanti membri della famiglia reale di Danimarca, ovvero il ramo materno della famiglia del principe.

Il lungo velo della sposa