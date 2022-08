“Ben Affleck arrabbiato con i paparazzi durante la luna di miele con Jennifer Lopez” Stando a quanto riferisce Page Six, Ben Affleck sarebbe stato infastidito dalla presenza eccessiva dei paparazzi durante la luna di miele con Jennifer Lopez a Parigi, fino a perdere la pazienza con loro.

A cura di Elisabetta Murina

Jennifer Lopez e Ben Affleck sono sempre sotto i riflettori. Da quando si sono sposati in gran segreto a Las Vegas e hanno ufficialmente annunciato di essere di nuovo una coppia, sono diventati uno dei bersagli preferiti dai paparazzi, che cercano di raccontare ogni dettaglio delle loro vite. Forse fin troppo: una fonte ha fatto sapere a Page Six che, durante la luna di miele a Parigi, l'attore ha perso la pazienza con i fotografi troppo indiscreti.

Ben Affleck infastidito dai paparazzi

Dopo le nozze, i Bennifer hanno lasciato l'America e sono volati a Parigi per una romantica luna di miele. Nella città dell'amore per eccellenza hanno passeggiato mano nella mano per le stradine e ammirato i monumenti più caratteristici, come la Torre Eiffel e l'Arco di Trionfo. Sempre nella capitale francese, JLO ha festeggiato il suo compleanno con una cena in un romantico ristornate, durante la quale il marito è scoppiato in lacrime, con molta probabilità per via dell'emozione del momento. Tutto questo non è stato condiviso dai diretti interessati sui social, ma "rubato" dai paparazzi, che hanno seguito ogni loro spostamento. E proprio questo ha fatto perdere la pazienza alla star. "Ben era un pò fuori di testa a Parigi. Un livello quasi Princess-Diana", ha fatto sapere una fonte al sito americano. Nonostante entrambi siano abituati alla presenza di occhi indiscreti, pare che questa volta il limite sia stato superato: "Ben era abituato ai flash dei paparazzi, ma sentiva che la luna di miele era uno tsunami".