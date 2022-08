Jennifer Lopez e Ben Affleck più innamorati che mai allontanano le voci di crisi JLo e Ben Affleck sono più innamorati che mai e scambiandosi baci e tenerezze mettono a tacere le voci di una presunta crisi che si rincorrono da settimane.

A cura di Ilaria Costabile

Sposati da poche settimane e c'era già chi parlava di crisi all'orizzonte per Jennifer Lopez e Ben Affleck, che per qualche tempo sono stati separati, destando preoccupazione e scatenando l'allarme rottura, a seguito di un articolo il cui senso era stato travisato. I due divi, però, smentiscono a suon di baci le voci sul loro conto e si mostrano più innamorati che mai.

Baci e tenerezze smentiscono la crisi

Abbracciati, sorridenti e intenti a scambiarsi tenerezze, così i Bennifer si mostrano davanti all'obiettivo dei paparazzi che appena possono immortalano alcuni momenti di intimità dei due innamorati. Stavolta sono stati beccati fuori l'Huckleberry Cafe a Santa Monica dove avevano appena finito di fare colazione insieme ai loro rispettivi figli. Un bacio, qualche smorfia, un sorriso l'uno abbracciato all'altra, per poi salire in auto e ritornare, con molta probabilità, verso casa. Già la settimana scorsa, quando le voci di una crisi si facevano sempre più insistenti, Ben Affleck era stato adocchiato a Los Angeles, in compagnia della figlia, sfoggiando la fede al dito, a dimostrazione del fatto che non c'era alcuna crisi all'orizzonte e, d'altra parte, anche JLo era in città, seppur sbrigando altri servizi in una torrida mattinata d'estate.

Il matrimonio e la lontananza subito dopo

Il matrimonio top secret è stato seguito dal mondo intero, curioso di vedere come una storia, nata di fatto vent'anni fa, possa essere risbocciata con tutta questa passionalità. Ebbene, i due non hanno lasciato spazio a dubbi, con commozione, felicità, dichiarazioni d'amore che hanno fatto il giro dei social, i Bennifer hanno dimostrato che il loro amore resiste ed esiste e non hanno paura di mostrarlo, passeggiando in luna di miele nella città più romantica del mondo. I rispettivi lavori li porteranno a stare spesso lontani, di fatti lei era ad un evento a Capri, dove lui non ha potuto raggiungerla, ma questo non potrà scalfire il sentimento che ancora una volta li ha portati l'uno vicino all'altra. O almeno si spera.