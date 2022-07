“Ben Affleck e Jennifer Lopez si sono sposati, matrimonio a Las Vegas per i Bennifer” Secondo il tabloid TMZ, Jennifer Lopez e Ben Affleck sarebbero diventati marito e moglie sabato 16 luglio a Las Vegas. La cerimonia, secondo People, sarebbe stata molto intima.

A cura di Daniela Seclì

Ben Affleck e Jennifer Lopez si sono sposati in gran segreto. Questo è quanto sostiene TMZ. Il tabloid americano, infatti, in queste ore ha annunciato di avere ottenuto dei documenti che dimostrerebbero che i due sono diventati marito e moglie. Si sarebbero sposati a Las Vegas. La cerimonia si sarebbe tenuta sabato 16 luglio, data confermata anche da E!News, che aggiunge che JLo avrebbe chiesto di cambiare il suo nome in Jennifer Affleck. E People aggiunge le parole di una fonte: "È stata una cerimonia molto intima. C'erano la madre e i figli di Jennifer. Jennifer e Ben volevano solo diventare marito e moglie e così si sono sposati".

La data del matrimonio dei Bennifer

Sul sito TMZ, si legge dell'esistenza di documenti che dimostrerebbero che Ben Affleck e Jennifer Lopez si sarebbero sposati sabato 16 luglio: "Ben Affleck e Jennifer Lopez si sono sposati. Secondo alcuni documenti, ottenuti da TMZ, la coppia ha ottenuto una licenza matrimoniale nella contea di Clark, nello Stato del Nevada, che è stata ritirata sabato 16 luglio". Sulla licenza, a scanso di equivoci, spiccherebbero i nomi completi dei due attori: Benjamin Geza Affleck e Jennifer Lynn Lopez.

Una fonte vicina alla coppia avrebbe confermato

TMZ ha contattato una fonte vicina alla coppia, che avrebbe confermato il matrimonio: "Ci ha detto che è vero che si sono sposati e quella licenza è il segno che sono diventati marito e moglie". Lo scorso aprile, Jennifer Lopez aveva condiviso con i suoi milioni di folower, la notizia del fidanzamento con Ben Affleck, mostrando anche il prezioso anello scelto dall'attore per la romantica proposta. Se la notizia del matrimonio dovesse essere fondata, non è da escludere che arrivi presto una conferma ufficiale da parte dei diretti interessati. Intanto, i fan della coppia continuano a sognare. Ricordiamo che Jennifer Lopez e Ben Affleck sono stati fidanzati per la prima volta nel 2002, costituendo una delle coppie più glamour del gossip. Nel 2004 si sono detti addio. Circa 18 anni dopo si sono ritrovati. A People, JLo aveva confidato: