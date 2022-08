L’ex marito di Jennifer Lopez sulle nozze con Ben Affleck: “Non credo dureranno a lungo” Ojani Noa, ex marito di Jennifer Lopez, ha espresso il suo parere sul matrimonio della star con Ben Affleck, da poco celebrato a Las Vegas: “Le auguro ogni bene, ma non credo proprio che durerà a lungo”.

A cura di Elisabetta Murina

Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono sposati lo scorso 16 luglio a Las Vegas. Una cerimonia a sorpresa, con una luna di miele a Parigi altrettanto inaspettata, che ha fatto sognare i fan dei Bennifer, ma che ha raccolto anche qualche commento di disapprovazione e previsione non di certo positiva. È il caso di quella fatta dall'ex marito della popstar, lo chef cubano Ojani Noa, che al Daily Mail ha spiegato il suo punto di vista: "Non credo dureranno a lungo". E ha anche aggiunto il motivo del suo pronostico: "Jen è innamorata dell'amore, adora essere innamorata".

Il commento di Ojani Noa sulle nozze di Jennifer Lopez e Ben Affleck

"Le auguro ogni bene, ma non credo proprio queste nozze dureranno a lungo". È questo il pronostico che Ojani Noa, ex marito della star, ha fatto al Daily Mail a proposito delle nozze della popstar con Ben Affleck. Lo chef cubano non ha risparmiato critiche nei confronti dell'ex moglie, lanciando anche una frecciatina al loro passato insieme: "È stata fidanzata sei volte, Ben Affleck è il suo quarto marito. Ogni volta ci crede, ogni volta pensa di avere accanto l’uomo della sua vita. Lo credeva perfino di me".

Il matrimonio di Jennifer Lopez con Ojani Noa

Jennifer Lopez e Ojani Noa si sono sposati nel 1997, quando entrambi erano molto giovani. Sono però stati marito e moglie solamente per un anno perché poi con la popolarità di JLo il matrimonio è piano piano naufragato. "Se lei non fosse diventata così famosa, staremmo ancora insieme", ha raccontato Noa che condanna più che la popolarità in sé coloro che "se ne sono nutriti ostacolando la nostra relazione". Ben Affleck è il quarto marito di JLO, che è stata sposata per due anni con il ballerino Cris Judd e poi per 10 anni con Marc Anthony, padre dei suoi gemelli e finora matrimonio più duraturo dei quattro.