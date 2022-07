Jennifer Lopez nuda per i 53 anni: dopo il matrimonio con Ben Affleck festeggia con la foto senza veli Jennifer Lopez ha compiuto 53 anni il 24 luglio e ha pensato bene di celebrare il traguardo con una foto di nudo. Il suo primo compleanno dopo il matrimonio con Ben Affleck è all’insegna della sensualità.

A cura di Valeria Paglionico

Jennifer Lopez sta vivendo un momento davvero magico e speciale della sua vita: lo scorso weekend ha finalmente coronato il suo sogno d'amore sposando Ben Affleck, l'ex compagno col quale era tornata insieme da diversi mesi. I due hanno pronunciato il fatidico sì in forma privata, rilasciando pochissime foto ufficiali dell'evento (con tanto di look total white coordinati). Come se non bastasse, la popstar ha compiuto 53 anni ieri e ha pensato bene di celebrare il traguardo con una foto senza veli. Ha così messo in mostra la silhouette da urlo, dando prova di non sentire affatto il peso dell'età che avanza.

J.Lo posa nuda per il compleanno

L'avevamo lasciata alle prese col viaggio di nozze con Ben Affleckviaggio di nozze con Ben Affleck, oggi ritroviamo J.Lo celebrare i suoi 53 anni in modo super sensuale. Nessun party spettacolare e nessuna vacanza esotica, la cantante sui social ha festeggiato la sua giornata speciale con un breve video in cui promuove la nuova collezione di creme per il corpo e per il viso del brand J.Lo Beauty. Per mostrare i risultati "miracolosi" dei prodotti ha posato completamente nuda con gli addominali e il lato b in evidenza. La Lopez si è lasciata immortalare piegata in avanti, con il braccio che le copre il seno e la silhouette da dea in primo piano. Ha poi tenuto i capelli sciolti e fluenti che le cadono sulle spalle e ha guardato dritto in camera con fare sensuale.

J.Lo col body cut–out

Jennifer Lopez segue il trend del cut-out

Nello stesso video, inoltre, Jennifer appare anche vestita con indosso un body cut-out total black, un modello con lo slip a perizoma e dei tagli irregolari sui fianchi e sul décolleté. Nella didascalia ha poi scritto: "Dedichiamo cura e attenzione alla pelle del viso ma a volte trascuriamo il corpo. Per me era importante creare una routine per rispondere alle esigenze specifiche e uniche della pelle del corpo". Insomma, pare proprio che il segreto per arrivare a 53 anni in forma tanto smagliante sia prendersi cura di se stesse e della propria pelle. In quante sognano una silhouette come quella di Jennifer?