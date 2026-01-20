Pamela Petrarolo cade in diretta a Bella Ma’, Diaco interrompe tutto: “Ha preso una bella botta”

Incidente in diretta per Pamela Petrarolo durante l’ultima puntata di Bella Ma’. L’ex volto di Non è la Rai è scivolata mentre faceva il suo ingresso nello studio di Pierluigi Diaco, rimediando una brutta botta che ha costretto il conduttore a cancellare l’esibizione prevista. Sui social il video è virale.

Piccolo spavento nel pomeriggio di Rai2. Pamela Petrarolo, ospite fissa del programma di Pierluigi Diaco, è stata protagonista di un fuoriprogramma che ha fatto gelare lo studio per qualche istante. La showgirl, nota per la sua energia travolgente, è entrata in scena correndo per dare il via al suo spazio musicale, ma qualcosa è andato storto: i piedi hanno ceduto e l'ex di Non è la Rai è finita rovinosamente a terra davanti alle telecamere.

Lo stop di Pierluigi Diaco: "Non puoi esibirti"

La caduta è apparsa subito piuttosto dura. Il conduttore, visibilmente preoccupato, è accorso immediatamente per soccorrerla, interrompendo il flusso della trasmissione. Nonostante la Petrarolo abbia provato a rialzarsi con un sorriso, Diaco è apparso irremovibile, preferendo dare priorità alla salute della sua ospite piuttosto che allo spettacolo. "Vieni a sederti con me, Pamela. Hai preso una bella botta, non puoi farlo", ha dichiarato il giornalista, decidendo ufficialmente di congelare il segmento ‘Tutti ballano con Pamela'. L'esibizione, che avrebbe dovuto vedere la showgirl impegnata in una coreografia, è stata così annullata per precauzione a causa di una leggera abrasione al ginocchio e dello stato di evidente shock della protagonista.

La reazione social: la caduta diventa il primo meme dell'anno

Se in studio il clima si è fatto per un attimo teso, il mondo del web ha reagito con la solita ironia. Nel giro di pochi minuti, la clip della scivolata ha fatto il giro di TikTok e X, diventando il primo vero contenuto virale di questo inizio anno. È stata la stessa Pamela Petrarolo, una volta passata la paura, a smorzare i toni e a scherzare sull'accaduto attraverso le sue storie Instagram. La showgirl ha ripreso uno dei tanti montaggi che circolano in rete, in cui la sua caduta viene usata come metafora universale del periodo attuale. La didascalia è emblematica: "Io che affronto il 2026 con i migliori propositi". Un modo simpatico per archiviare un incidente che, fortunatamente, si è concluso solo con un grande spavento e qualche cerotto.