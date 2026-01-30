Linda Pani dell’Eredità: “Sulle gambe ho le ferite provocate da un incidente. Le copro prima di andare in onda”

Linda Pani, la speaker radiofonica e Professoressa de L'Eredità, in onda nel tardo pomeriggio di Rai 1, nell'estate 2024 è stata vittima di un incidente in motorino che le ha provocato ferite che porta ancora oggi sul corpo. Ne ha parlato oggi nello studio di Caterina Balivo, a La volta buona, svelando di nascondere le ferite quando va in onda su Rai 1 con il trucco.

La dinamica dell'incidente di Linda Pani

Era a bordo di un motorino, come passeggero, quando il suo amico alla guida ha dovuto fare una frenata brusca per evitare di investire un passante. "Avevamo il semaforo verde, sbuca una persona che si accinge ad attraversare e il mio amico alla guida frena. Io mi sono lasciata andare e mi sono grattuggiata la pelle sull'asfalto" ha raccontato Linda Pani, ricordando la dinamica dell'incidente di cui è stata vittima nell'estate 2024. "Mi è andata bene perché sono qui a raccontarlo, non mi sono rotta o fratturata niente, però la pelle si è bruciata sull'asfalto. Non si vede nulla all'Eredità perché la nostra truccatrice si preoccupa di coprire le ferite", ha aggiunto svelando di essersi ferita alle gambe, all'anca e al gomito. Sul momento dell'impatto non si rese conto della gravità delle ferite, ma dopo giorni di dolore, decise di andare in pronto soccorso.

Sul momento non mi resi conto della gravità (delle ferite, ndr) e con il passare dei giorni capii che dovevo curarmi. Andai al pronto soccorso due volte, ma i dolori non passavano. Era tutto a livello superficiale.

Dopo aver fatto visita a un medico estetico, ha avuto le giuste dritte da seguire per poter curare i sintomi dell'incidente. "Poi sono andata da un medico estetico che mi ha consigliato quali medicazioni seguire, mi ha dato dei consigli. Deve passare un po' di tempo. Ora le tengo coperte dal sole. Rimane il segno di una storia che ora è un aneddoto da raccontare, sono fortunata. All'inizio pensai "mannaggia mi sono rovinata le gambe", però funzionano. Mi muovo, ballo", ha concluso.