Enrica Bonaccorti ringrazia Renato Zero e aggiorna sulle condizioni di salute: “Si fa quello che si può”

"Mi ha fatto sentire una rockstar". Enrica Bonaccorti racconta a ‘La vita in Diretta‘ la sorpresa ricevuta da Renato Zero durante il concerto del 25 gennaio al Palazzo dello Sport di Roma e parla delle sue condizioni di salute.

L'abbraccio sul palco

Ospite nella puntata del 29 gennaio del programma pomeridiano in onda su Rai 1 condotto da Alberto Matano, Enrica Bonaccorti ha condiviso il momento speciale vissuto durante la seconda tappa del tour ‘L’Orazero' dove il cantautore romano, suo storico amico, ha interrotto il concerto per raggiungerla in platea e abbracciarla davanti al pubblico. Durante lo spettacolo, mentre parlava della forza delle donne, è sceso tra il pubblico verso la conduttrice, seduta accanto alla figlia Verdiana, e, rivolgendosi agli spettatori ha detto: "Devo dare un abbraccio a una donna e voi capite il perché".

"Mi ha fatto sentire una rockstar"

La Bonaccorti ha spiegato in studio quanto quell'incontro l'abbia profondamente emozionata: "Io non sto vivendo una cosa bella, ma Renato mi ha fatto una grande sorpresa. Io sono sempre rimasta sua amica, ma non ci vedevamo spesso. Ora viene a casa e passa del tempo con me. Al concerto mi ha fatto sentire una rockstar, facendomi salutare il pubblico". "È veramente un grande – ha aggiunto – mi ha fatto sentire tutto l'affetto. Una persona speciale", ha aggiunto. La Bonaccorti, visibilmente commossa, durante il concerto aveva commentato con queste parole: "Questo uomo mi ha rubato il cuore per sempre".

Come sta Enrica Bonaccorti

La conduttrice sta vivendo una fase particolarmente delicata della sua vita, impegnata nella sua battaglia contro il tumore al pancreas, diagnosticato lo scorso settembre. In merito alle sue condizioni di salute, la 76enne ha confessato: "Siamo in tanti che abbiamo qualcosa che non va, non sono la sola. Vi ringrazio per tutta questa attenzione, ma si fa quello che si può fare. A volte si sta bene, a volte male, come in questi ultimi giorni". Bonaccorti si è poi detta "sorpresa" dall'ondata di affetto che la sta ricevendo: "Sono esaltata da tutto questo affetto". Poi, ha colto l'occasione per dedicare un pensiero all'amica Elonora Giorgi, scomparsa lo scorso marzo dopo una lunga battaglia contro lo stesso tumore: "Come Eleonora mi stanno succedendo tante cose belle in questo ultimo periodo, la scrittura mi aiuta tantissimo".