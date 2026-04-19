Laura Freddi su Enrica Bonaccorti: “Non riesco a credere che sia morta, rimpiango di non averla più frequentata”

Laura Freddi non riesce ancora ad accettare l’idea che Enrica Bonaccorti non ci sia più. Quando parla di lei, si commuove e le tremano le mani. Ai tempi di Non è la Rai la conduttrice la sosteneva e la incoraggiava a tirare fuori il suo coraggio.

Laura Freddi ha ricordato Enrica Bonaccorti. Nel corso della puntata di Verissimo trasmessa sabato 18 aprile, si è commossa ripensando alla conduttrice, che è morta lo scorso marzo dopo la diagnosi di tumore al pancreas. Laura Freddi ha confidato di non riuscire ancora a credere alla notizia della sua scomparsa. La conduttrice è stata fondamentale per lei, soprattutto nel periodo in cui Freddi era tra le ragazze di Non è la Rai.

Laura Freddi ricorda Enrica Bonaccorti

Laura Freddi è ancora molto provata dalla notizia della morte di Enrica Bonaccorti: "Purtroppo non c'è più. Ancora non ci credo, io non realizzo". Poi ha mostrato le sue mani a Silvia Toffanin: "Tremo". Freddi ha raccontato a Silvia Toffanin che fu Enrica Bonaccorti a farle vivere nel migliore dei modi l'esperienza a Non è la Rai. Inizialmente era intimidita dal contesto, ma la conduttrice riuscì a tirare fuori il suo coraggio: "Fu lei a darmi coraggio, fu lei a farmi rompere il ghiaccio davanti alle telecamere. Fu lei a sostenermi come faceva con tutte noi. Enrica è una donna a cui devo tanto. È una donna speciale come ce ne sono poche nel mondo dello spettacolo". E ha ribadito il grande affetto che le legava e che le aveva portate a costruire un rapporto quasi da madre e figlia: "Forse vedeva in me qualcosa di speciale. Veniva a spronarmi, a farmi sciogliere, era affezionatissima a me. Avevamo un'empatia veramente forte". Oggi ha un rimpianto:

Quando ho ricevuto la notizia della sua malattia, le ho mandato subito un messaggio. Poi lei per un periodo non rispondeva più a nessuno. Si era chiusa, immagino non avesse voglia di raccontare. Ho un rimpianto: non averla abbastanza rivista e frequentata.

Laura Freddi è un'ex ragazza di Non è la Rai

Laura Freddi è stata una delle ragazze più rappresentative del programma Non è la Rai. La cinquantatreenne ha raccontato che inizialmente era molto timida e anziché cercare la telecamera per mettersi in mostra – come molte altre sue colleghe facevano – preferiva nascondersi: "Mi mettevo sempre dietro alla pianta". Gianni Boncompagni notò la sua timidezza e provò a spronarla a godersi di più l'esperienza: "Mi disse ‘Sei bella, buttati, fatti vedere, esci da quel cespuglio'". Ma le sue parole non bastarono a Laura Freddi per sentirsi di più a suo agio. A convincerla fu Enrica Bonaccorti.