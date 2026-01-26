Renato Zero ferma il concerto e abbraccia Enrica Bonaccorti: “Quest’uomo mi ha rubato il cuore”

Renato Zero ha fermato il suo concerto per scendere in platea e abbracciare la conduttrice e amica Enrica Bonaccorti. Il tenero gesto è avvenuto durante la sua esibizione nella seconda tappa del tour ‘L’Orazero', la sera di domenica 25 gennaio, al Palazzo dello Sport di Roma. "Devo dare un abbraccio a una donna e voi capite il perché", ha confessato il cantante rivolgendosi al pubblico. Enrica Bonaccorti, presente al concerto insieme alla sua inseparabile figlia Verdiana, è stata raggiunta dall'amico Renato Zero e avvolta in un forte abbraccio. Poi ha affermato: "Questo uomo mi ha rubato il cuore per sempre".

Il celebre volto della televisione, oggi sta attraversando un momento di vita particolarmente delicato, impegnata nella lotta contro il tumore al pancreas, diagnosticato lo scorso settembre. Come ha raccontato nell'ultima puntata di Verissimo, dopo gli ultimi controlli di dicembre la Bonaccorti ha dovuto riprendere i cicli di chemioterapia. "Ecco perché oggi sto così così", ha spiegato a Silvia Toffanin.

Renato Zero ed Enrica Bonaccorti sono uniti da una profonda amicizia che dura dagli anni '70: dopo un'intensa storia d'amore, il loro legame si è trasformato in una solida e sincera amicizia. L’omaggio del cantante romano è arrivato dopo un intenso discorso dal palco dedicato alla forza delle donne e a tutte coloro a cui viene ancora oggi tolta la voce, con un implicito riferimento al recente femminicidio di Federica Torzullo. A seguire, l’esecuzione del brano ‘Libera' e la dedica accolta dagli applausi del pubblico: "Dio ha creato un sacco vuoto, è l’uomo, e poi ha fatto Eva".