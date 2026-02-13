Elena Santarelli in ospedale, la madre ha avuto un infarto: “Adesso è in terapia intensiva”

Elena Santarelli ha condiviso le foto della madre Patrizia, ricoverata in terapia intensiva a causa di un infarto arrivato improvvisamente poche ore prima. “Ho avuto paura di perderla”, ha raccontato la showgirl.

Attimi di paura per Elena Santarelli, che ha condiviso su Instagram una foto scattata all’interno del reparto di cardiologia dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina, dove la madre è stata ricoverata in seguito a un infarto. La donna aveva accusato un malore qualche giorno fa e le sue condizioni avevano spinto il marito a chiedere il supporto dell’ospedale più vicino. Dopo i controlli di rito, Patrizia era stata ricoverata in terapia intensiva proprio a causa dell’infarto.

La foto di Elena Santarelli in ospedale con la madre

“Finalmente possiamo respirare meglio mammina”, ha scritto Santarelli, che ha voluto attendere che la madre tornasse in salute prima di rendere nota la vicenda. “Martedì mia mamma ha avuto un infarto, papà l'ha prontamente portata in ospedale a Latina, dove si è fatta qualche giorno di terapia intensiva ed ora l'hanno spostata in cardiologia. Forza nonna Patty”.

Decine i messaggi di solidarietà ricevuti dalla donna, a testimonianza dell’affetto che i follower nutrono da tempo nei confronti di Elena. Adesso la showgirl può finalmente guardare indietro a quei giorni con maggiore serenità. A breve, infatti, la madre dovrebbe essere dimessa così da poter tornare a casa per la parte restante della convalescenza.

Elena Santarelli: “Ho avuto paura di non poter riabbracciare mia madre”

Elena, adesso che il peggio è passato, ha pubblicato una serie di Instagram Stories per ringraziare quanti hanno avuto un pensiero per lei e per sua madre in questi giorni. “Quando ho saputo dell’infarto, ho pensato che mia madre sarebbe morta e mi rimproveravo per non averle fatto una telefonata il giorno prima”, ha dichiarato la showgirl, ripensando a quei momenti che fino a qualche ora prima aveva guardato con rimpianto.

Per questo, Santarelli ha consigliato a chi la segue di non attendere nemmeno un minuto per abbracciare coloro che amano. Abbracciarli come adesso lei sta facendo con la mamma, finalmente fuori pericolo.