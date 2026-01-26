Elena Santarelli: “Perseguitata da una donna, minacciava me e la mia famiglia. È stata condannata a 9 mesi”

Elena Santarelli ha raccontato di essere stata perseguitata sui social da una donna, che le scriveva continui insulti e minacce. “Mi ha minacciata dicendomi ‘stai attenta a quello che dici e che fai’. È stata condannata a 9 mesi, ma la pena è stata sospesa perché ha chiesto il patteggiamento”, ha spiegato.

Elena Santarelli vittima di una stalker. La showgirl ha raccontato di essere stata perseguitata per mesi sui social da una donna, che continuava a scriverle inulti e minacce via messaggio, augurando il peggio a lei e alla sua famiglia. Per questo motivo ha deciso di denunciarla e la persona è stata condannata a nove mesi di reclusione. Al momento la pena è stata sospesa perché ha chiesto il patteggiamento.

Ospite de La Volta Buona, nella puntata del 26 gennaio, Elena Santarelli ha raccontato di essere stata stalkerata da una persona sui social, che ha iniziato a scriverle insulti e ad augurare il peggio a lei e alla sua famiglia. "Ha scritto delle cose irripetibili, anche a proposito di una tragedia che riguardava mio figlio. Mi augurava di riviverla, era molto accanita nei miei confronti, nonostante io non lo mostrassi sui social", ha raccontato la showgirl. Tra le frasi c'erano commenti di cattivo gusto come "tanto è inutile che sorridi, prima o poi questa cosa torna".

Stanca di continuare a ricevere messaggi di questo genere, Santarelli ha voluto contattare su Instagram questa persona: "Non accettavo che ci fosse un essere umano capace di rivolgersi con tanta cattiveria nei confronti di un bambino e di una famiglia che stava soffrendo. Sono sempre stata convinta fosse una donna". La conversazione, tuttavia, non ha portato a nessun passo in avanti: "In Direct mi ha minacciata dicendomi ‘stai attenta a quello che dici e che fai".

Dopo aver ricevuto quel messaggio, Elena Santarelli si è recata alla polizia postale e ha denunciato la persona che la stalkerava sui social. Nel maggio 2025 questa persona è stata identificata ed è stato confermato che si trattava di una donna. "Avrei tanto voluto vederla. Non so perché mi odia. Ha chiesto il patteggiamento prima dell'udienza", ha spiegato la showgirl. La donna è stata condannata a 9 mesi di reclusione ma la pena è stata sospesa perché ha chiesto il patteggiamento. "Deve dimostrare di frequentare un percorso riabilitativo. Adesso ha la fedina penale sporca e per me è una grande soddisfazione. Mio figlio sa tutto di questa storia", ha concluso.