Amelia Villano: “Dopo Tale e Quale Show sono stata vittima di stalking. Avevo tanta paura, mi sono trasferita”

Amelia Villano ha raccontato di essere stata vittima di stalking dopo la sua partecipazione a Tale e Quale Show: “Un uomo mi seguiva, sapeva tutto di me, l’ho denunciato”. Poco dopo ha conosciuto un uomo online, che però si è rivelato diverso da come pensava: “Non l’ho mai incontrato davvero”.

Amelia Villano vittima di stalking. La cantante e imitatrice ha raccontato di aver vissuto un periodo difficile dopo la partecipazione a Tale e Quale Show: un uomo ha iniziato a seguirla ed era a conoscenza di ogni dettaglio della sua vita. "Sono andata dalla polizia, ho denunciato, ma più andavo avanti e più la situazione diventava grave", ha raccontato.

Ospite de La Volta buona nella puntata di lunedì 19 gennaio, Amelia Villano ha raccontato di essere stata vittima di stalking da parte di un uomo, che ha poi scelto di denunciare: "C'era un uomo che mi seguiva, sapeva tutto della mia vita. Sono andata dalla polizia, ho denunciato, ma più andavo avanti e più la situazione diventava grave". I fatti risalgono al periodo dopo la sua partecipazione a Tale e Quale Show e la paura era tanta da spingerla a cambiare città: "Per paura mi sono trasferita in Campania dalla mia famiglia. Ho perso contatti, amicizie, fiducia in me stessa. Avevo tanta paura".

Nello stesso periodo Villano ha vissuto anche una delusione sentimentale da parte di un ragazzo che ha conosciuto sui social: "In quel periodo ho iniziato a scrivere a una ragazzo. Abbiamo avuto tante conversazioni e mi sentivo a mio agio con lui". Poco dopo però ha capito che, nel momento in cui cercava di incontrarlo di persona, qualcosa non tornava: "Con il tempo ho iniziato a provare anche dei sentimenti, ma ogni volta che cercavo di incontrarlo succedeva sempre qualcosa. A un certo punto però ho avuto la conferma che non era la persona che credevo". La cantante non ha mai capito chi ci fosse dall'altra parte del telefono, ma sicuramente non la persona che pensava, come ha raccontato a Caterina Balivo: "Non mi ha fatto del male, voleva starmi vicino in una fase così difficile della mia vita. Mi ha aiutata a rialzarmi da quella situazione".