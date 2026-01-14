spettacolo
Luca Vetrone: “Ho denunciato una manager televisiva. Mi ha chiesto sesso in cambio di lavoro”

Luca Vetrone racconta per la prima volta di essere vittima di una stalker dal 2023. Una donna gli telefonò presentandosi come manager televisiva, e da allora è iniziato l’incubo dell’ex naufrago dell’Isola: “L’ho denunciata, ma non demorde”.
A cura di Gaia Martino
Immagine

L'ex Bonus di Avanti un altro ed ex naufrago dell'Isola dei Famosi Luca Vetrone ha rivelato di essere vittima da circa tre anni di una stalker. "Ho perso tanti lavori perché non rispondo più ai numeri che non ho nella rubrica" ha raccontato in una lunga intervista, rilasciata a NuovoTv, durante la quale ha svelato di essere "perseguitato" da una donna che tempo fa gli scrisse tramite social network, presentandosi come una manager televisiva. Disse che avrebbe potuto "supportarlo" nel suo percorso lavorativo, e "dopo uno scambio di messaggi, mi ha fissato un appuntamento per fare il provino dell’Isola dei Famosi. All’inizio mi sembrava una persona normale, ma poi la cosa è degenerata".

Le telefonate nel cuore della notte: "Scrive anche alla mia fidanzata"

Luca Vetrone e la fidanzata Anastasia Orru
Luca Vetrone e la fidanzata Anastasia Orru

Oggi, la stalker gli telefona a tutte le ore, anche nel cuore della notte, e invia messaggi o chiama "tutte le persone che mi ruotano attorno, compresa mia madre, presentandosi come la mia manager". Luca Vetrone ha rivelato che anche la fidanzata Anastasia Orru ha ricevuto messaggi da questa persona recentemente. "Anche la mia fidanzata Anastasia (con la quale sta insieme da circa un anno, ndr) riceve messaggi da questa persona, che tenta di mettermi in cattiva luce". Nonostante la denuncia, la donna non si sarebbe ancora arresa: "L’ho denunciata, ma non demorde", ha aggiunto.

I messaggi ricevuti: "Mi ha chiesto sesso in cambio di lavoro"

Luca Vetrone, oltre al racconto, ha mostrato agli inquirenti le chat con la donna la quale, stando alle parole dell'ex naufrago dell'Isola dei Famosi, gli ha inviato anche messaggi piuttosto espliciti. "Mi ha chiesto se fossi disponibile sessualmente in cambio di lavori", le parole. Ha deciso di parlarne soltanto adesso, dopo essere arrivato al limite: "Ne parlo per la prima volta perché non ne posso più e spero che questo incubo finisca presto. Sono davvero stanco di subire il ricatto, la manipolazione e la violenza psicologica".

