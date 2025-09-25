Chi è Luca Vetrone, il nuovo bonus di Avanti un altro al posto di Daniel Nilsson

Luca Vetrone ha 28 anni ed è il nuovo volto di Avanti un Altro. Dopo l’esperienza a L’Isola dei Famosi e a Uomini e Donne, il modello e personal trainer entra ufficialmente nel cast del game show di Paolo Bonolis e Luca Laurenti e prenderà il posto di Daniel Nilsson nel ruolo del “bonus”.

Luca Vetrone, 28 anni, è il nuovo volto di Avanti un Altro. Dopo l’esperienza a L’Isola dei Famosi e il percorso a Uomini e Donne, il modello e personal trainer entra ufficialmente nel cast del game show di Paolo Bonolis e Luca Laurenti e prenderà il posto di Daniel Nilsson nel ruolo del celebre “bonus”, diventando così uno dei protagonisti della nuova edizione del programma di Canale 5.

Chi è Luca Vetrone, il nuovo bonus di Avanti un altro

Luca Vetrone è un modello, personal trainer e influencer nato nel 1995 a Benevento ma cresciuto a Riccione, con base a Rimini. Come si legge sul suo profilo Instagram, dove è presente con il suo profilo chiamato "luca.vetrone" e seguito da oltre 266mila followers, è laureato in Scienze Motorie e Sportive all’università Carlo Bo di Urbino, ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo vincendo nel 2017 la fascia “Un bello per il cinema” al concorso Mister Italia.

Luca Vetrone, il nuovo bonus di Avanti un Altro

Dove abbiamo già visto Luca Vetrone in tv, da Temptation Island all’Isola dei famosi

Il pubblico televisivo ha imparato a conoscere Luca Vetrone nel 2019, quando fece la sua comparsa a Uomini e Donne come corteggiatore della tronista Angela Nasti. Da lì la sua popolarità è cresciuta rapidamente: nel 2021 è stato uno dei tentatori di Temptation Island, mettendo alla prova le coppie protagoniste del reality estivo di Canale 5. L’esperienza più significativa, però, è arrivata nel 2023 con la partecipazione a L’Isola dei Famosi. Entrato nel cast grazie a un televoto flash, Vetrone ha dimostrato resistenza, carattere e determinazione, arrivando fino alla finale e conquistando il secondo posto.

Leggi anche Il Bonus Daniel Nilsson fuori da Avanti un altro, al suo posto un ex di Temptation Island

La vita privata di Luca Vetrone

Luca Vetrone, originario di Benevento ma cresciuto a Riccione, è molto legato alla sua famiglia, in particolare alla madre e al fratello Giuseppe, che lo hanno sostenuto anche durante l’esperienza a L’Isola dei Famosi. Sul piano sentimentale oggi sembra essere single: in passato si è parlato di una storia con Sofia Torreggiani e di un flirt con Perla Vatiero, mai diventato una relazione seria. Riservato sulla sua sfera privata, sui social condivide soprattutto momenti di sport, viaggi e shooting, lasciando poco spazio alla vita sentimentale.