Perla Vatiero racconta la conoscenza con Luca Vetrone: “Conosciuto in estate, è il mio prototipo” Perla Vatiero si sbilancia e nella Casa del Grand eFratello ammette un certo interesse, perlomeno estetico, nei confronti di Luca Vetrone, ex concorrente dell’Isola dei famosi: “Esteticamente è il mio prototipo”.

Mentre Mirko Brunetti dimostra di fare sempre più fatica a distaccarsi dalla fidanzata Greta Rossetti, anche Perla Vatiero si sbilancia e ammette un interesse, perlomeno estetico, nei confronti di Luca Vetrone, ex concorrente dell’Isola dei famosi. La concorrente del GF ha raccontato agli inquilini conosciuti nella Casa di Cinecittà di avere incontrato Vetrone in estate, un momento considerato sbagliatissimo per poter anche solo prendere in considerazione una nuova conoscenza. Nonostante questo, Luca sarebbe riuscito a colpirla.

Perla Vatiero ammette l’interesse per Luca Vetrone

Perla ha confidato a Letizia Petris la conoscenza con Vetrose avvenuta in estate: “Ci siamo visti in comitiva, in amicizia, in conoscenza, senza che sia mai successo niente. Ci siamo sentiti fra amici. Ma sono quelle conoscenze che possono anche finire in amicizia. Poi sicuramente è un bel ragazzo, nel senso a me è sempre piaciuto esteticamente. Anzi, è un bellissimo ragazzo, si può dire che è il mio prototipo di ragazzo esteticamente. Ci scherzavo anche con Mirko dicendo che era il mio prototipo quando lui andò a L’Isola dei Famosi. Se io lo guardo dico proprio: è il mio prototipo”.

Perché tra Perla e Luca Vetrone non è accaduto nulla: “Momento sbagliatissimo”

La ex fidanzata di Mirko Brunetti ha aggiunto che, nonostante l’attrazione nei confronti di Vetrone, tra loro non sarebbe accaduto nulla in quanto sarebbe stato il momento meno adatto per Perla per pensare a una nuova conoscenza. Uscita dal breve legame con Igor Zeetti e ancora sofferente per la fine del precedente legame, Vatiero avrebbe deciso di passare oltre:

Fondamentalmente io non riuscivo né a sbloccarmi né a lasciarmi andare. Momento sbagliatissimo. Avevo appena finito una relazione, non ero spensierata, non sono quel tipo di persona. Non sono quel tipo di persona. Se mi sento con quella persona è perché lo voglio frequentare realmente, però pure là mi sono resa conto che non era il momento. Io nonostante abbia 25 anni e uno mi possa dire ‘esci e divertiti’ io se vedo un ragazzo è perché voglio frequentarlo, non sono quel tipo di ragazza che esce e si diverte.