Igor Zeetti e Mirko Brunetti hanno litigato in discoteca, l’ex di Perla: “Ha fatto il bullo con me”

A cura di Gaia Martino

Sabato sera Igor Zeetti e Mirko Brunetti hanno litigato in una discoteca di Roma. L'attuale compagno e l'ex di Perla Vatiero avrebbero discusso animatamente fino ad essere allontanati l'uno dall'altro: entrambi hanno raccontato la loro versione dei fatti su Instagram. Dopo le accuse di Mirko che ha definito Igor un "bulletto", è arrivata la replica dell'attuale fidanzato di Perla: "Volevo solo parlare".

Le accuse e il racconto di Mirko Brunetti

Mirko Brunetti ha dato il via al botta e risposta social con Igor Zeetti. Sabato sera i due ex di Temptation Island erano entrambi in un locale di Roma: "Ero a ballare con i miei amici, in discoteca, e Igor ha avuto la brillante idea di avvicinarsi a me con aria da bulletto, insultandomi, nonostante io gli avessi detto che non volevo rotture di cog*ioni, di andarsene. Lui ha continuato. Mi ha toccato in faccia, poi è stato buttato fuori. Non mi sono mai permesso di fare una cosa del genere" ha raccontato l'ex fidanzato di Perla Vatiero che ha poi mostrato, sempre tra le stories, le chiamate ricevute da Igor. "Mi vergogno che nel 2023 ancora ci si comporti da bulletti in discoteca a 28 anni. Non contento da fuori ha continuato a cercarmi chiaramente senza ricevere risposta". A sostenerlo Daniele De Bosis che tra le stories ha condiviso le chat private di Whatsapp con Mirko nelle quali vengono raccontati i fatti: "Mi è venuto sotto faccia così dal nulla", "Mi ha stretto le guance, mi dice non devi parlare di me".

La versione di Igor Zeetti

Igor Zeetti ieri pomeriggio ha rotto il silenzio per dare la sua versione dei fatti. L'attuale compagno di Perla Vatiero ha spiegato di essersi avvicinato a Mirko Brunetti dopo che quest'ultimo aveva raccontato di "essere stato minacciato". Le sue parole:

Non è la prima volta che Mirko fa questo. Dice che gente di Roma lo ha minacciato. Ieri avendolo visto all'Eden, mi sono avvicinata a lui per chiedergli perché ha scritto quelle cose. Mi ha detto "Ma sei ubriaco?". Gli ho detto che non volevo discutere, non mi interessa. Lui ha fatto un'altra battuta su Perla, gli ho ripetuto che non volevo discutere. Ho provato a dargli la mano, non me l'ha data e se n'è andato.

Igor Zeetti ha rivelato di non essere stato cacciato, ma un amico gli ha consigliato di allontanarsi: "È arrivato un amico del locale e mi ha detto allontaniamoci. La chiamata fatta dopo gli è arrivata per un chiarimento".