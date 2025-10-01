Chi è Sofia Bartoli, la Veterinaria del salottino di Avanti un altro

Sofia Bartoli è la Veterinaria del salottino della nuova edizione di Avanti un altro. 27 anni, originaria di Rimini, ha partecipato a numerosi programmi televisivi prima di ottenere il ruolo in questione. Nel 2018 era una candidata al banco di Amici.

Parte stasera la nuova edizione di Avanti un altro, il game show di Paolo Bonolis e Luca Laurenti in onda alle 18.45 su Canale5. Concluso un ciclo, ne riparte un altro e questa nuova stagione torna in tv con diverse novità. Lo studio ha salutato Miss Claudia Ruggeri del salottino e Daniel Nilsson, il "bonus", sostituito da Luca Vetrone: nelle nuove puntate accoglie nuovi volti e tra questi Sofia Bartoli, che ricoprirà il ruolo di "Veterinaria" del salottino. 27 anni, di Rimini, è una ballerina: è salita sul palco di famosi programmi televisivi come componente del corpo di ballo.

Chi è Sofia Bartoli, la Veterinaria di Avanti un altro

27 anni, di Rimini, Sofia Bartoli è la ballerina che è entrata nel cast di Avanti un altro come "la Veterinaria" del salottino. Dopo aver partecipato ai casting di Striscia La Notizia, trasmessi in tv, nel tentativo di diventare la velina bionda, approda nel game show di Paolo Bonolis con le domande sul regno animale da porre ai concorrenti. Il suo profilo Instagram, conta oltre 100mila followers: condivide molti scatti di sé e i suoi impegni al lavoro.

Da IGT e Battivi Live a Striscia e Amici: dove l'abbiamo già vista in tv

Prima di approdare ad Avanti un altro, Sofia Bartoli ha avuto numerose esperienze televisive. In qualità di ballerina ha fatto parte del corpo di ballo di diversi programmi come Italia's Got Talent, Battiti Live, L'anno che verrà, Quelli che il calcio. A I soliti ignoti si presentò come misteriosa identità da indovinare. Apparsa nel video musicale di Irama, Rkomi e Guè dal titolo Sexy e di Aspettando solo te di Baby K, è stata anche in tour con i ballerini di Renato Zero. Nel 2018 ha provato anche ad entrare nella classe di Amici.

Sofia Bartoli a Striscia La Notizia

Lo scorso gennaio ha partecipato ai casting televisivi di Striscia La Notizia nel tentativo di conquistare il posto di velina bionda. Non è riuscita a ottenere il ruolo, poi affidato a Nausica Marasca.