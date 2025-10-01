Paolo Bonolis, l’annuncio in apertura a Avanti un altro: “Finalmente, dopo tante puntate”

Inizio di puntata insolito per Paolo Bonolis, che ha aperto Avanti un altro nel silenzio dello studio e tono grave, spiegando ai telespettatori le novità dal 1 ottobre.

Avanti un altro riparte, stavolta per davvero. Il programma del pomeriggio di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis era tornato già dall'inizio di settembre, ma quelle andate in onda fino a ieri sono state puntate registrate tempo fa e mai utilizzate da Canale 5.

Le parole di Bonolis a inizio puntate

È con l'appuntamento del 1 ottobre che si può certificare il definitivo debutto della nuova stagione di Avanti un altro ed è stato lo stesso Bonolis a sottolinearlo, sarcasticamente, con una breve introduzione all'inizio, in uno studio silenziato: "Dopo tante puntate venute da epoche remote, questa sera stiamo per iniziare finalmente la prima puntata della quindicesima edizione di Avanti un altro".

Le novità ad Avanti un altro, via Nilsson e Ruggeri

Non pochi i cambiamenti di Avanti un altro per questa nuova edizione. Il programma si rinnova, perdendo diversi punti di riferimento di queste ultime edizioni. Non ci sarà Daniel Nilsson, il bonus che è uscito definitivamente dal cast ed è stato rimpiazzato, come avevamo anticipato nei giorni scorsi. Non ci sarà nemmeno Claudia Ruggeri, anche lei uscita dal cast fisso della trasmissione. Per il resto, l'impostazione di Avanti un altro resta la stessa, un programma che va ormai in onda da 15 anni e che ha visto alternarsi alla conduzione per un breve periodo Bonolis e Gerry Scotti, pur conservando negli anni lo stesso meccanismo.

Paolo Bonolis, dal canto suo, sarà iper presente in questa inizio di stagione televisiva, non solo per la sua presenza quotidiana alla guida di Avanti un altro, che proseguirà per tutto l'autunno, ma anche per il nuovo ruolo di giudice di Tu Si Que Vales, partito sabato scorso, dove ha preso proprio il posto di Gerry Scotti, il conduttore che da anni affiancava Maria De Filippi nel programma del sabato sera di Canale 5. Un approdo, quello di Bonolis, che ha portato fortuna al programma, dato che Tu Si Que Vales è tornato a battere nettamente la concorrenza di Ballando con le Stelle dopo le difficoltà della scorsa stagione.