La valletta di Avanti un altro si confonde e lancia Affari Tuoi, la reazione di Paolo Bonolis

Siparietto ad Avanti un altro. A fine puntata, la valletta del programma affiancando Paolo Bonolis lancia il Tg5 e poi, confondendosi, dà appuntamento l’indomani con Affari Tuoi. La reazione del conduttore è esilarante.

Momento piuttosto esilarante durante la puntata di Avanti un altro in onda su Canale 5. Nel pre-serale condotto da Paolo Bonolis, che si circonda dei personaggi più disparati, ad essere protagonista di un siparietto a prova di risate è stata la valletta che ha lasciato di stucco il conduttore.

L'esilarante siparietto ad Avanti un altro

Durante i titoli di coda, la valletta del game show di Canale 5, si avvicina al conduttore che le chiede di lanciare il successivo programma previsto per la serata, nonché l'appuntamento con la prossima puntata della trasmissione, ma qualcosa non va esattamente secondo i piani. La donna, incoraggiata da Paolo Bonolis, quindi, dice: "Tra poco c'è il Tg5 e domani andrà in onda Affari Tuoi". A quel punto la reazione del conduttore è a dir poco esilarante: "Ma basta, ma basta, ma se vi stiamo sulle palle, ma non ci venite qua" dice Bonolis, non prima di aver guardato il pubblico sconcertato dall'affermazione della signora che, intanto, non è riuscita a trattenere le risate, cercando disperatamente di richiamare l'attenzione del presentatore urlandogli "No, ma non è vero" tra una risata e l'altra.

La vittoria di Matteo ad Avanti un altro

Il programma è uno dei più seguiti di Canale 5, lo show consente ai concorrenti di poter portare a casa un po' di denaro, ma sempre che riescano a superare le sfide imposte dai vari match. La scorsa settimana, ad esempio, a conquistare la vittoria è stato Matteo, grazie proprio all'aiuto del conduttore. È stata una spinta affettuosa, quella di Paolo Bonolis, che ha permesso a Matteo, concorrente della puntata di Avanti un altro del 5 settembre, di portare a casa un montepremi da 22mila euro. Il presentatore gli aveva dapprima fornito la risposta corretta, specificando subito dopo: “Da adesso non posso più aiutarti”. Qualche istante più tardi, però, è tornato a offrirgli il supporto necessario per arrivare alla vittoria.