Matteo vince 22mila euro ad Avanti un altro, ma ad aiutarlo è stato Paolo Bonolis: “Rispondi così e hai vinto”

È stata una spinta affettuosa del conduttore Paolo Bonolis a permettere a Matteo, concorrente della puntata di Avanti un altro del 5 settembre, di portare a casa un montepremi da 22mila euro. Il presentatore gli aveva dapprima fornito la risposta corretta, specificando subito dopo: “Da adesso non posso più aiutarti”. Qualche istante più tardi, però, è tornato a offrirgli il supporto necessario per arrivare alla vittoria.

Una spinta affettuosa ricevuta da Paolo Bonolis ha permesso al giovane Matteo Pascal Buonanno, concorrente di Avanti un altro nella puntata del 5 settembre, di portare a casa un montepremi da 22mila euro. Arrivato al gioco finale, il concorrente è riuscito a fornire tutte le risposte esatte dovute ma, a un passo dalla vittoria, è inciampato nell’ultima domanda. Il quesito posto da Bonolis chiedeva quale neve, tra naturale e artificiale, si sciogliesse più lentamente. Poiché la regola del gioco prevede che il concorrente fornisca la risposta sbagliata, Matteo avrebbe dovuto dire “naturale”. Non lo ha fatto e ha commesso l’errore che lo ha costretto a ricominciare daccapo.

Il doppio aiuto di Paolo Bonolis a Matteo ad Avanti un altro

Dispiaciuto che il giovane non fosse riuscito a vincere per una sola risposta sbagliata, il conduttore ha deciso di dargli una mano e, prima di ricominciare, gli ha suggerito: “Non la sai? Basta che dici ‘naturale’ e hai vinto”. Pochi secondi prima di dare nuovamente il via al gioco, lo aveva però avvertito che da quel momento non avrebbe più potuto aiutarlo. Poi, scherzando, si era rivolto al notaio presente in studio sottolineando che in realtà non lo aveva aiutato nemmeno in precedenza.

Il gioco finale è ricominciato e Matteo è riuscito ad avanzare senza intoppi fino alla risposta conclusiva ma, arrivato a quel punto, si è fermato chiedendo quale fosse la risposta corretta. Bonolis, che non poteva fornirgliela apertamente, ha scelto di aiutarlo modulando la voce e insistendo in particolare sulla parola “artificiale”. Un sistema che gli ha permesso di contribuire in maniera indiretta e che ha aiutato Matteo a conquistare il montepremi di 22mila euro in palio.

Chi è Matteo Pascal Buonanno, il concorrente che ha vinto 22mila euro ad Avanti un altro il 5 settembre

Si chiama Matteo Pascal Buonanno il concorrente che è riuscito a portare a casa il montepremi messo in palio nella puntata del 5 settembre. Come ha raccontato in studio, è originario di Catania e ha 23 anni.

Ha spiegato di avere appena concluso un percorso di studi in informatica e programmazione e di essere arrivato ad Avanti un altro (tornato in onda da qualche giorno in sostituzione di Sarabanda) quasi per caso: non avendo ancora trovato lavoro, aveva inviato i suoi curricula a diverse aziende e a numerosi programmi televisivi. A rispondergli era stato proprio quello condotto da Bonolis che, nel giro di poche ore, gli ha permesso di guadagnare una cifra utile per affrontare con maggiore serenità la costruzione del suo futuro professionale.