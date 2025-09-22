Ad Affari Tuoi Beatrice accetta l’offerta del Dottore ma se ne pente: “Il destino ci aveva dato 300mila euro”

Nella puntata del 22 settembre di Affari Tuoi ha giocato Beatrice Bernucci dalla Liguria. Senza mai aver cambiato pacco durante la partita, la concorrente ha accettato l’offerta finale del Dottore di 75mila euro ma se ne è pentita: nel suo pacco c’erano 300mila euro.

Beatrice Bernucci è la concorrente della puntata del 22 settembre di Affari Tuoi. Rappresenta la Liguria e ha giocato nel programma condotto da Stefano De Martino con il pacco numero 8. Vive a Luni (La Spezia), ha 30 anni ed è una podologa di professione con la passione per la pallavolo. È accompagnata dal fidanzato Mirko, odontotecnico e pugile. Fino alla fine ha portato avanti lo stesso pacco, in cui c'erano 300mila euro. Tuttavia, a un passo dalla decisione finale, ha accettato l'offerta del Dottore di 75mila.

La partita di Beatrice ad Affari Tuoi

La partita di Beatrice ad Affari Tuoi inizia in maniera piuttosto fortunata: nei primi cinque tiri elimina solamente due pacchi rossi (75mila e 20mila). La podologa e il fidanzato scelgono di scartare anche il pacco 19, data che hanno scelto per il loro matrimonio. "I nostri genitori ancora non lo sanno. Se vinciamo, ci sposiamo", ha detto. La concorrente elimina anche il pacco nero, che valeva 10 euro. Il Dottore entra in gioco e propone alla coppia un'offerta da 36mila euro, che viene però rifiutata.

La fortuna non sembra assistere Beatrice, che elimina consecutivamente due pacchi rossi da 100mila e 20mila. I ‘mantra ‘ di Stefano De Martino però hanno aiutano e, infatti, poco dopo arriva lo zero. Il Dottore torna con un'altra offerta, 26mila, ancora una volta rifiutata. "Adesso farò di tutto per far sì che tu trovi 3 pacchi blu", dice De Martino alla concorrente. La sua ‘energia positiva' funziona però solo per 2 pacchi (100 e 500 euro).

Il finale della partita di Beatrice dalla Liguria: quanti soldi ha vinto

Dopo un'altra offerta rifiutata del Dottore, la partita di Beatrice si avvia verso il finale con 3 pacchi rossi (50mila, 200mila e 300mila euro) e 5 blu. La concorrente sceglie di aprire il numero 18, commuovendosi nel raccontare il significato che ha per lei: "Il giorno 18 mi ha tolto un pezzo fondamentale della mia famiglia. Sono cresciuta con mia zia, abbiamo perso l'altra mamma". Nel pacco fortunatamente il Camugin, oggetto tipico ligure.

Dopo altre tre offerte rifiutate ed eliminati 200mila e 10mila euro, Beatrice è vicina al premio massimo di 300mila euro. Anche il cambio pacco non tenta la concorrente, che va verso l'obbiettivo finale. L'offerta finale è però di 75mila euro, che manda in crisi la coppia. "Sono tanti, innanzitutto ci possiamo sposare, però è anche vero che se ci sono 300mila questi non sono nulla a confronto", dice Beatrice che alla fine decide di accettare. Nel suo pacco c'erano 300mila euro. "Ho sempre detto non accettare, il destino ce li ha dati", ha commentato.