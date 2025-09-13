Stefano De Martino chiama l’ispettore di studio ad Affari Tuoi: “È il sosia del concorrente di stasera”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Affari tuoi 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Mattia dalla Valle D'Aosta è stato il protagonista della puntata di Affari Tuoi di venerdì 12 settembre. Dopo una partita che si era messa nel peggiore dei modi, il finale è stato sorprendente perché il concorrente ha vinto 100mila euro alla Regione Fortunata. Nel corso della serata, il curioso siparietto dell'ispettore di studio chiamato da Stefano De Martino per risollevare le sorti del pacchista: "Magari ti porta fortuna, sembrate fratelli".

L'ingresso dell'ispettore di studio ad Affari Tuoi

Per risollevare la partita di Mattia, che era rimasto con quasi tutti pacchi blu in quel momento, il Dottore ha chiesto a Stefano De Martino di far entrare l'ispettore di studio, perché aveva notato la somiglianza tra lui e il protagonista della serata. "Sembrano più fratelli loro due che il fratello stesso", ha detto il conduttore, riferendosi al fratello Simone che ieri sera giocava proprio insieme a lui. Il siparietto è subito diventato virale sui social.

La partita di Mattia che ha vinto alla Regione Fortunata

Quella di Mattia è stata sicuramente una partita che gli spettatori non dimenticheranno. Dopo aver individuato i 100mila, 200mila e 300mila euro nei suoi primi sei tiri, le cose non sono andate meglio e alla fine, dopo aver cambiato il pacco, ha comunque scoperto di avere 0 euro. A quel punto, non ha avuto altra scelta che andare alla Regione Fortunata. Anche in quel caso, il pacchista non sembrava molto convinto e ha optato per la Puglia senza una ragione particolare: "Amo la Sardegna, ci sono stato durante un viaggio, ma mi sento di scegliere la Puglia, non so perché", ha spiegato.

Alla fine, seguire l'istinto ha portato al risultato sperato: i 100mila euro della Regione Fortunata erano proprio quelli della Puglia. Le parole del valdostano: "È un sogno, stento a crederci".