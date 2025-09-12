Ad Affari Tuoi la partita di Mattia è un disastro, poi va alla Regione Fortunata e vince 100mila euro: “È un sogno”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Affari tuoi 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella puntata di Affari Tuoi del 12 settembre, la partita di Mattia dalla Valle D'Aosta, che gioca insieme al fratello Simone. Nella vita fa il carpentiere e stasera gioca con il pacco numero 15. L'oggetto speciale della serata è la grolla, un calice che serve per tenere caldo il vino.

La partita di Mattia insieme al fratello Simone

I primi sei tiri di Mattia partono bene dalla Basilicata, perché dentro c'è solo 1 euro. Il primo pacco rosso è presto servito con i 10mila euro, che dei rossi è tra i mali minori. Poi, il declino con la batosta dei 200mila, 100mila e 300mila euro, uno dietro l'altro, ma lui non si perde d'animo. L'ultimo tiro della prima serie è il pacco nero, in cui ci sono 15mila euro. Il Dottore telefona e subito offre il cambio, ma il pacchista rifiuta. Nell'1 del Lazio ci sono 30mila euro, la partita sembra maledetta ma "bisogna lottare", dice il valdostano. E dopo infatti individua i 20 euro, seguiti dalla grolla.

Nel 9 dell'Emilia Romagna c'è un pacco blu, così come del 6 della Sardegna e non tutto sembra perduto. Dopo altri due tiri fortunati, il tabellone ora è quasi riequilibrato con 4 blu e tre rossi. Il Dottore offre ancora il cambio e ora Mattia accetta, scegliendo il 3 che prima era della Puglia. Nel suo pacco originario c'erano solo 500 euro.

Il finale di partita di Mattia, che va alla Regione Fortunata

Il valdostano rifiuta 15mila euro, ma subito dopo trova i 75mila. Ora le cose non si mettono bene: il Dottore offre ancora il cambio e la prossima chiamata arriverà solo prima del finale. Lui dice no. Alla fine resta con 0 euro e Gennarino e si va alla Regione Fortunata. Mattia individua la Puglia e come seconda opzione la Campania, dopo uno sketch divertente in cui Gennarino gli dà una leccata sull'orecchio, quasi come gli avesse suggerito cosa scegliere. Proprio la Puglia, alla fine, cambia il suo destino: torna a casa con 100mila euro.