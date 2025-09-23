Il "Bonus" Daniel Nilsson fuori da Avanti un altro, al suo posto un ex di Temptation Island

Ripartono giovedì le registrazioni di Avanti un altro. Il programma, condotto da Paolo Bonolis con la partecipazione di Luca Laurenti, festeggia quest’anno la quindicesima edizione con le nuove puntate che dovrebbero essere trasmesse già dal primo di ottobre.

Una distanza ravvicinata che distinguerà questa stagione dalle altre, dal momento che in passato l’arco temporale tra confezionamento e messa in onda toccava anche i sei mesi, per non parlare di quegli episodi girati e poi diffusi a distanza di anni.

Tra le principali novità spicca l’assenza nel cast di Daniel Nilsson. Il "bonus" svedese lo scorso giugno era stato arrestato al culmine di una violenta lite con la fidanzata, avvenuta nel centro di Breuil-Cervinia, in Val d’Aosta. Nilsson in questi giorni appare regolarmente in video, grazie al fatto che le puntate mandate da Canale 5 sono sì inedite, ma datate, in quanto realizzate nell’autunno 2024.

Chi è il nuovo Bonus di Avanti un altro

La sostituzione, seppur non motivata ufficialmente, risulta alquanto prevedibile e legata ad un discorso di opportunità. In tal senso, Fanpage.it può anticipare che a prendere il suo posto sarà Luca Vetrone. Classe 1995, il modello ha debuttato in televisione nel 2019 a Uomini e donne, mentre due anni dopo ha partecipato come tentatore a Temptation Island. Nel 2023, invece, ha preso parte a L’Isola dei famosi, classificandosi al secondo posto, dietro a Marco Mazzoli.

Anche Claudia Ruggieri lascia Avanti un altro

Un altro abbandono riguarderà Claudia Ruggieri, che fin dagli esordi impersonava ‘Miss Claudia’. Ad annunciare l’addio è stata la diretta interessata, con un messaggio pubblicato sui social: “Avanti un altro è stata una splendida famiglia che mi ha dato tanto. Porto con me gratitudine per tutto ciò che è stato e che resterà nel cuore, anche se i miei impegni mi portano altrove”.

In compenso, tra le new-entry, si segnalano una veterinaria, una ragazza cinese ed una esperta di lingue straniere.