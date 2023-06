Finale Isola, Luca Vetrone in lacrime riabbraccia la madre e fa commuovere lo studio Luca Vetrone durante la finale dell’Isola dei Famosi 2023 ha potuto riabbracciare la madre, volata in Honduras per rivederlo. Il giovane non è riuscito a trattenere le lacrime: il loro abbraccio ha commosso l’intero studio.

A cura di Gaia Martino

Luca Vetrone durante la finale dell'Isola dei Famosi ha potuto riabbracciare sua madre alla quale è molto legato. Già nelle scorse puntate ha parlato di lei, raccontando che ha cresciuto i figli essendosi separata dal padre. Questa sera di lunedì 19 giugno il naufrago, dopo aver visto un videomessaggio da lei inviatogli, non è riuscito a trattenere le lacrime: "Quando tornerò a casa la porterò a cena fuori", le parole per la mamma con la voce rotta dal pianto. Invitato a raggiungere la spiaggia, dopo un gioco, l'ha potuta finalmente incontrare.

Le parole della madre di Luca

"Quanto sei cresciuto": sono state queste le prime parole della mamma di Luca Vetrone che non appena ha rivisto il figlio lo ha abbracciato forte. Il naufrago tra le urla e le lacrime di gioia l'ha stretta forte a sé: "Quanto è bella mia madre", le parole a Ilary Blasi.

Molti in studio non sono riusciti a trattenere le lacrime, tra questi anche Helena Prestess che, inquadrata dalle telecamere, si è mostrata commossa, con gli occhi lucidi. Luca Vetrone ora dovrà sfidare al televoto Alessandra Drusian: solo uno dei due naufraghi potrà proseguire la puntata e ambire alla vittoria.

I finalisti dell'Isola dei Famosi 2023

Questa sera sono partiti in sei e, sino ad ora, l'Isola ha salutato solo Cristina Scuccia. La finale del reality in onda su Canale 5 vede ora al televoto flash Luca Vetrone e Alessandra Drusian e sarà il pubblico a decidere chi dei due dovrà terminare il percorso a pochi passi dalla vittoria. Restano in gara Andrea Lo Cicero, Marco Mazzoli e Pamela Camassa. Quest'ultima a poche ore dalla diretta aveva ricevuto una dedica dal compagno Filippo Bisciglia: "Sfido chiunque a sopportare tutto ciò che avete sopportato voi, fame, sonno, stanchezza, moschitos etc etc. Hai fatto l’Isola dei “fatti” non delle “chiacchiere”, hai vinto quasi tutti le prove fisiche in silenzio, contro avversari uomini molto forti. Non ti sei mai lamentata di nulla, io sarei stato l’esatto contrario. Che dirti, Pamy, che lo spirito dell'Isola sia con te. E che il nostro esercito buono possa sostenerti. Daje Noi", le parole scritte su Instagram dal conduttore.