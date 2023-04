Chi è Luca Vetrone, il modello e personal trainer concorrente dell’Isola dei Famosi 2023 Luca Vetrone è il nuovo concorrente dell’Isola dei Famosi 17, che ha fatto il suo ingresso nel reality nella puntata di lunedì 17 aprile. Il modello, 28 anni, è un personal trainer e ha iniziato questa avventura da single.

A cura di Ilaria Costabile

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Isola dei famosi 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Luca Vetrone è il modello romagnolo che è diventato un naufrago dell'Isola dei Famosi 17 nella puntata andata in onda lunedì 17 aprile. Ha 28 anni, vive a Riccione, ed è un personal trainer e conta più di 160mila follower su Instagram. L'inizio del suo percorso nel reality show è stato segnato da una sfida, quella contro il modello Jhonatan Andres Mujica Carrillo, su cui ha avuto la meglio.

In foto Luca Vetrone, fonte Instagram

Chi è Luca Vetrone, la carriera da modello e personal trainer

Nato il 20 febbraio 1995, Luca Vetrone subito dopo gli studi liceali, si è iscritto alla facoltà di scienze motorie, concludendo prima il percorso triennale e poi proseguendo con gli studi della laurea magistrale che sta portando a compimento. Nel frattempo, però, ha iniziato a lavorare assiduamente come personal trainer, come dimostrano anche video e scatti pubblicati su Instagram, il cui profilo è piuttosto seguito. Parallelamente alla sua attività sportiva, che porta avanti con grande costanza, Luca ha intrapreso anche quella da modello e, infatti, nel 2017 conquista la fascia con il titolo "Un bello per il cinema". Nel video di presentazione registrato per l'Isola dei Famosi, il 28enne aveva dichiarato: "Adesso mi vedete così, risicato, strutturato, ma da piccolo ero veramente magro, non mi piacevo fisicamente, dietro c’è stato tanto lavoro e tanta determinazione".

In foto Luca Vetrone, fonte Instagram

Isola dei famosi 2023, Luca Vetrone è single

Il desiderio di far parte del mondo dello spettacolo è un qualcosa che Luca sembra non aver mai nascosto. Spulciando il suo profilo Instagram, infatti, tra shooting e scatti ad eventi mondani di un certo rilievo, ha fatto un passaggio anche nello studio del Grande Fratello Vip. Non sono mancate, ovviamente, informazioni circa il suo stato sentimentale, il modello ha dichiarato di essere single e in merito alle sue tecniche di conquista ha rivelato: "Con le donne generalmente sono io a fare il primo passo. Mi piace corteggiarle e conquistarle".