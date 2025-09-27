spettacolo
Daniel Nilsson, l’ex Bonus, spiega l’uscita da Avanti un altro: “Notizie false, ha deciso Sonia Bruganelli”

L’ex Bonus di Avanti un altro, Daniel Nilsson, è intervenuto sui social per spiegare i motivi del suo addio alla trasmissione di Canale 5. Il modello dichiara: “La mia presenza non era un problema. Ha deciso Sonia Bruganelli”.
A cura di Ilaria Costabile
Immagine

Dopo la notizia dell'addio, improvviso, del modello di Daniel Nilsson da Avanti un Altro, dove vestiva i panni del Bonus del programma, è intervenuto lui stesso su social per chiarire le informazioni in merito circolate sul suo conto.

Le parole di Daniel Nilsson sul perché non sarà ad Avanti un altro

È con un post su Instagram che Daniel Nilsson intende smentire le notizie circolate in questi giorni in merito alla sua mancata riconferma nello show di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis. Il modello, quindi, scrive: "Il vero motivo è che Sonia ha deciso di mettere un nuovo Bonus al mio posto perché ha creato un’agenzia di personaggi tv ed io non ne faccio parte. La mia presenza non recava alcun problema al programma" dice, sottolineando il fatto che al momento stiano andando in onda puntate registrate in cui, ovviamente, è presente anche lui. Nilsson, poi, continua mostrando un certo dispiacere:

 Mi spiace che si voglia far passare la mia sostituzione con altro danneggiando la mia immagine. Saluto il pubblico che mi ha seguito per molti anni manifestando sempre l’affetto che tuttora riscontro incontrando persone quotidianamente. Saluti. Daniel

Chi è il Bonus al posto di Daniel Nilsson

Al posto di Daniel Nilsson, ovviamente, è stato già trovato un altro Bonus che possa quindi colmare la sua assenza. Si tratta di Luca Vetrone, volto già noto al pubblico di Canale 5, dal momento che ha preso parte a Uomini e Donne nel 2019 e, poi, nel 2021 è stato anche uno dei tentatori di Temptation Island, per continuare la sua esperienza televisiva all'Isola dei Famosi nel 2023. Il "bonus" svedese lo scorso giugno era stato arrestato al culmine di una violenta lite con la fidanzata, avvenuta nel centro di Breuil-Cervinia, in Val d’Aosta. Nilsson in questi giorni appare regolarmente in video, grazie al fatto che le puntate mandate da Canale 5 sono sì inedite, ma datate, in quanto realizzate nell’autunno 2024.

