Claudia Ruggeri e i motivi dell’addio ad Avanti un altro: “Sono mamma e mi aspetta il percorso da psicologa”

Claudia Ruggeri racconta a Fanpage.it cosa la porta lontano da Avanti un altro, game show di Paolo Bonolis che l’ha vista protagonista del salottino per 14 anni. Dopo la nascita della figlia e terminati gli studi, ha altri progetti di vita: “Sono cresciuta ad Avanti un altro, ora sono donna e mamma, e futura psicologa”.

Claudia Ruggeri è stata un volto fisso di Avanti un altro, il game show di Paolo Bonolis e Luca Laurenti, per 14 anni. Ha interpretato vari ruoli, prima la supplente, poi la poliziotta, e infine Miss Claudia, il personaggio più famoso e che le ha permesso di ottenere popolarità. Oggi è pronta a salutare lo studio per intraprendere una nuova strada lavorativa: a Fanpage.it racconta che terminati gli studi, le attende il tirocinio per diventare psicologa. Abbandona anche per dedicare più tempo a sua figlia Valentina, nata un anno fa e la notizia è stata accolta con serenità da Paolo Bonolis e sua cognata Sonia Bruganelli: "Hanno creduto in me, e li ringrazio".

Il 30 settembre è andata in onda l'ultima puntata con Miss Claudia. Cosa ti aspetta ora?

14 anni ad Avanti un altro hanno significato tanto per me. Sono cresciuta in quello studio, è stata una famiglia a tutti gli effetti. Mi ha dato popolarità, mi ha arricchita tantissimo. Però poi si matura, e ho capito che la mia direzione era da un'altra parte, nel campo della psicologia. Ero una ragazzina, ora sono diventata donna, mamma, e futura psicologa.

Ti allontani definitivamente, quindi, dalla tv?

Definitivamente è un parolone, chi può dirlo? Però in questo periodo sì, perché il tirocinio mi prende e mi prenderà tempo. Mi aspetta un anno importante, di sacrifici, anche perché ho una bimba piccola di un anno. Devo finire la magistrale, poi ho un tirocinio impegnativo che mi permetterà di iscrivermi all'albo degli psicologi. Per me è tanto, quindi o faccio una cosa o faccio l'altra. Ora devo dare priorità a quello che sento più mio in questo momento.

Cosa ti mancherà di più di questa lunghissima esperienza ad Avanti Un Altro?

La tv. Ho sempre definito Avanti un altro un antidepressivo perché è uno show con Paolo e Luca (Bonolis e Laurenti, ndr) che sono due mostri della tv italiana. Mi mancherà la leggerezza, il divertimento, l'allegria. Lì è tutta improvvisazione, quello che accade è figlio degli eventi. Non sai mai quello che succede e anche il pubblico è sempre attivo. L'imprevedibilità del gioco stesso è il divertimento.

Come è stata accolta la tua decisione da Paolo Bonolis e dal resto degli addetti ai lavori?

Con assoluta serenità. Avevo già avvisato tutti che sarebbe arrivato questo momento. Sapevo che il tirocinio mi avrebbe preso tempo, che sarebbe stato un anno intenso. Poi voglio dedicarmi a mia figlia, quindi è giusto che sia così.

Speri che le porte restino sempre aperte nel caso in cui volessi tornare?

La speranza è questa. Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli hanno creduto in me, e li ringrazio. Come in ogni cosa c'è un inizio e una fine, io non riesco a fare troppe cose insieme. Ora sono con la testa in un altro progetto.

Claudia Ruggeri e Sonia Bruganelli

La maternità ha influito, immagino, sulla tua decisione.

Tanto. Voglio godermi mia figlia che starà con me un altro anno prima del nido. Ogni cosa ha il suo tempo.

Miss Claudia, quando sei stata assente, non è mai stata sostituita. Cosa succederà adesso nel salottino?

Sì, l'ho notato. Ci sono state diverse miss la scorsa stagione, ma non c'è mai stata una sostituta. Non so cosa succederà ora perché parliamo di una macchina in continuo cambiamento. Ci sono novità, la veterinaria o il nuovo bonus, ma è giusto che ci siano anche per dare un tocco di curiosità.

L'ex bonus, Daniel Nilsson, non è stato sostituito, quindi per le accuse di maltrattamenti a lui rivolte in estate?

Questo non te lo so dire, è giusto che siano loro a dire la propria. Conosco la mia scelta, che è una cosa diversa da quello che è accaduto con Daniel. Forse è stato sostituito per dare un nuovo volto al bonus stesso, non lo so. A me chiedono se non sono stata riconfermata. No, l'ho scelto io.

Guarderai la nuova edizione?

Sarò davanti alla tv con Valentina (la figlia, ndr) a guardarli. Faccio un in bocca al lupo a tutta la squadra.