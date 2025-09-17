Claudia Ruggeri torna ad Avanti un altro dopo la gravidanza, ma annuncia l’addio: “Impegni mi portano altrove”

Claudia Ruggeri, la "Miss Claudia", di Avanti un altro ha annunciato l'addio al programma. Nella puntata di due giorni fa, lunedì 15 settembre 2025, del game show del tardo pomeriggio di Canale5, è riapparsa nello studio di Paolo Bonolis: ha fatto il suo ingresso tra gli applausi del pubblico e la presentazione del conduttore. È tornata al suo posto nel salottino del programma dopo una lunga assenza motivata dalla nascita di sua figlia Valentina. Nelle ultime ore, però, ha annunciato che presto saluterà la famiglia di Avanti un altro per dedicarsi ad altro.

L'annuncio di Claudia Ruggeri

Dopo il ritorno in studio, Claudia Ruggeri, nelle ultime ore, ha aggiornato il suo profilo Instagram per annunciare l'addio ad Avanti un altro. "Ancora qualche giorno insieme a voi, poi sarà per me il momento di salutare questa splendida famiglia che mi ha dato tanto" ha dichiarato nel post, a corredo di una sua foto nei panni di Miss Claudia. Ha spiegato che i suoi impegni ora la "portano altrove": "Porto con me gratitudine per tutto ciò che è stato e che resterà nel cuore, anche se i miei impegni mi portano altrove", ha concluso.

Il ritorno in studio dopo la gravidanza, Bonolis: "È tornata più radiosa che mai"

Nella puntata di Avanti un altro di lunedì 15 settembre 2025, Miss Claudia è tornata nel salottino del game show. Dopo la gravidanza e la nascita della figlia Valentina, nata dall'amore con Marco Bruganelli, fratello di Sonia Burganelli, ha ripreso il suo posto tra i protagonisti del programma. Paolo Bonolis l'ha presentata tra gli applausi del pubblico, felice di rivederla in studio. "È tornata Miss Claudia, la nostra fattrice. Dopo aver partorito la splendida Valentina, è tornata più radiosa che mai" ha dichiarato il conduttore davanti alla Miss sorridente. "Grazie, sono felice", le sue parole prima di sedersi e attendere il suo turno.

Leggi anche La valletta di Avanti un altro si confonde e lancia Affari Tuoi, la reazione di Paolo Bonolis

Cosa succederà adesso al personaggio Miss Claudia

Miss Claudia Ruggeri è uno dei volti di Avanti un altro sin dalla prima edizione e dalla sesta edizione è la regina del salottino. Iniziò come "La supplente", poi "La poliziotta", prima di diventare la "Miss", capitana di tutta la squadra che pone domande ai concorrenti. Si è assentata nella quattordicesima edizione per la gravidanza e anche in passato per brevi periodi, e nessuno l'ha mai sostituita. A inizio anno si pensava che il suo ruolo fosse stato acquisito da Flavia Vento, che ha occupato un posto nel salottino. Ma in realtà la showgirl entrò a far parte del cast come "Vento del mistero". Ora che Claudia Ruggeri ha annunciato l'addio, non è escluso che sarà sostituita per la prima volta. O ancora, si potrebbe pensare che il suo personaggio sarà reinventato.