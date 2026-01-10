Francesca Brambilla: “Ho denunciato il mio ex, da lui violenza psicologica per distruggermi”

Francesca Brambilla, ex Bona Sorte di Avanti un altro, ha denunciato il suo ex compagno e ha fatto scattare il Codice Rosso: “Voleva annientarmi e distruggermi. Mentre ero incinta è sparito per settimane”.

Francesca Brambilla, ex Bona Sorte di Avanti un altro, ha raccontato il calvario vissuto con un compagno che avrebbe esercitato su di lei una "violenza psicologica e verbale". L'uomo, che ha conosciuto tre anni fa e dalla cui relazione sono nate due figlie, sarebbe anche sparito per settimane mentre lei era incinta.

Francesca Brambilla denuncia l'ex compagno: "È violento". In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, l'influencer ed ex volto di Avanti un altro ha raccontato che il suo ex, le rivolgeva frasi che miravano ad annientarla: "Mirava a distruggermi, ad annientarmi. Mi diceva: ‘Senza di me non sei nulla, non vai da nessuna parte, fai schifo, sei una pessima madre'. Era ossessivamente geloso, con manie di controllo nei miei confronti". Inoltre, secondo quanto racconta, l'uomo avrebbe tentato in tutti i modi di isolarla, facendole terra bruciata non solo sul lavoro ma anche nei rapporti personali.

La relazione tossica con il suo ex compagno è iniziata tre anni fa. Francesca Brambilla ha raccontato che la violenza psicologica è iniziata sin da subito, ma inizialmente le è mancato il coraggio di denunciare. Ha ricordato la sua prima gravidanza come "un periodo terribile": "Mi ha anche lasciato; spariva per settimane. E io dovevo essere a sua completa disposizione". Negli ultimi cinque mesi, è ricorsa alla terapia per affrontare "lo stress e l'ansia" che l'uomo le avrebbe causato.

Francesca Brambilla ex Bona Sorte di Avanti un altro

La denuncia il 6 gennaio, che ha fatto scattare il Codice Rosso. Nella notte, l'uomo le avrebbe sottratto il passaporto di una delle figlie "insinuando che volessi partire con le bambine per una fuga d’amore". Parole che per Francesca Brambilla sarebbero dettate dalla sua "ossessione e mania di controllo". La donna gli avrebbe chiesto di non presentarsi più a casa, ma la sua richiesta sarebbe rimasta inascoltata:

È tornato e mi ha minacciato: mi avrebbe ridato il passaporto se io lo avessi fatto entrare a prendere le sue cose. Era nel giardino e ha forzato la finestra del salotto spaccando pure la saracinesca. Tutto questo è accaduto alla presenza della bimba più grande che lo fissava e piangeva impaurita. Ho chiamato i carabinieri e, grazie al loro intervento, sono riuscita a consegnargli i suoi effetti personali e a mandarlo via di casa.

Il giorno dopo lo ha denunciato per tutelare se stessa e le figlie. È scattato il Codice Rosso. I Carabinieri le hanno offerto la possibilità di entrare in una struttura protetta, ma per non privare le bambine della loro routine, Brambilla ha preferito evitare: "E poi non puoi nasconderti per sempre".