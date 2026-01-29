Raffaella Scuotto: “Ho lasciato Brando perché ho subito violenza fisica e psicologica, è stato un trauma”

Raffaella Scuotto, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha raccontato di aver lasciato lo scorso luglio il fidanzato Brando Ephrikian dopo aver subito da lui violenza fisica e psicologica: “Ho permesso che mi venissero fatte delle cose, è stata una relazione traumatizzante. Sono fiera di esserne uscita”.

Raffaella Scuotto ha raccontato di essere stata vittima di violenza psicologica e fisica. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, attraverso un video pubblicato su Instagram, ha spiegato di aver "permesso che le venissero fatte delle cose" durante la relazione con Brando Ephrikian, che ha poi scelto di lasciare.

In un lungo video tra le sue stories Instagram, l'ex corteggiatrice ha spiegato cosa è successo davvero durante la relazione con Brando, nata a Uomini e Donne e poi continuata lontano dalle telecamere. Il tronista l'aveva scelta alla fine del suo percorso e lo scorso luglio, dopo alcuni mesi insieme, avevano annunciato ufficialmente la rottura. Raffaella ha deciso di lasciarlo solo dopo essersi resa conto di quello che stava vivendo, che non poteva più ignorare: "Vi dico sempre di farvi valere, ma probabilmente io non l'ho fatto. Di questo mi sono scusata con me stessa, non so se mi sono ancora perdonata. Ho permesso che mi venissero fatte delle cose".

Nonostante avesse scelto di perdonare determinati suoi comportamenti, a un certo punto ha deciso di dire basta: "Io ho scelto di andare avanti, ma ho scelto di non andare più avanti quando sono stata vittima di violenza psicologica, non solo alla fine, ma dal principio, e vittima di violenza fisica". La decisione di lasciarlo non è arrivata subito: "Non chiedetemi come abbia fatto, non lo so nemmeno io, so solamente come mi sono sentita in quel momento ed è una sensazione che non scorderò. Ho capito che ero manipolata". Inizialmente, per senso di vergogna, ha preferito non dire niente a nessuno di quello che stava vivendo: "Lo sapevo solamente io, la mia famiglia l'ha scoperto dopo".

Ad oggi Brando è per Raffaella un "capitolo completamente chiuso", che ha vissuto però per mesi come una "relazione traumatizzante". All'ex corteggiatrice non interessa il giudizio delle persone nei suoi confronti perché è fiera di essere riuscita a parlarne per la prima volta apertamente: "Sono fiera di aver lasciato, di essere uscita da quella situazione. Proteggere non è giusto, ti consuma pian piano e non ti permette di risolvere quello che hai dentro".