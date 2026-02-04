Raffaella Scuotto replica a Brando Ephrikian dopo averlo accusato di violenze: “Dalla coscienza non si scappa”

Dopo le accuse di violenza fisica e psicologica rivolte all’ex tronista Brando Ephrikian, Raffaella Scuotto torna a parlare sui social. Lo sfogo in risposta alle parole del suo ex, che aveva negato su tutta la linea: “Mi sono sentita umiliata”.

La rottura tra Raffaella Scuotto e Brando Ephrikian si è trasformata in un caso dai contorni drammatici. Nei giorni scorsi, l'ex corteggiatrice aveva raccontato di aver subito violenze fisiche e psicologiche durante la relazione. Dopo il tentativo di difesa del suo ex, che aveva negato ogni parola da lei affermata, la napoletana ha deciso di affidare a Instagram una riflessione profonda sui motivi del suo silenzio iniziale: "Sono pentita di non aver agito subito".

Il messaggio dell'ex corteggiatrice inizia con un'ammissione di impotenza legata al tempo trascorso: "Non posso fare niente oggi: è passato troppo tempo per me, che avrei dovuto agire subito". Senza mai citarlo direttamente, ma con riferimenti chiarissimi alle parole dell'ex fidanzato, la ragazza punta il dito sulla differenza tra l'immagine pubblica e la realtà vissuta: "Ci si può provare a salvarsi la reputazione, ma dalla coscienza non puoi scappare. C’è chi sa di averla pulita, e chi no". Affronta poi il tema delle critiche ricevute da chi ha messo in dubbio il suo racconto proprio perché arrivato a distanza di tempo: "Ogni donna metabolizza a modo suo: chi ne parla dopo giorni, chi mesi, chi anni. A volte non si riesce ad agire subito, si resta ferme, confuse. Solo dopo si capisce che il silenzio pesa più di tutto. Ma non bisogna mai proteggere chi ferisce. Chi vi ama non vi ferisce".

Il post si chiude con un monito per tutte le donne che potrebbero trovarsi in situazioni simili, invitandole a non commettere il suo stesso errore di valutazione: "Non esiste ‘è solo un…', perché da quel ‘solo un…' non sapete cosa possa succedere". Infine, una confessione che mostra tutta la fragilità del momento che sta attraversando: "Io oggi mi pento amaramente di non aver avuto la prontezza e la lucidità di reagire subito. Oggi, per me, è anche colpa mia. Forse un giorno mi perdonerò. Oggi sono solo contenta di essere andata via, anche se in ritardo".