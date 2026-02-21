Raffaele non sente la figlia Sara da un anno, lei lo riabbraccia ma chiude con sua moglie: “Non mi piace come persona”

Raffaele arriva a C'è Posta per Te in compagnia di sua moglie Maria Grazia, ma vuole recuperare il suo rapporto con la figlia nata dal suo primo matrimonio, Sara. Da un anno non si parlano e lui non riesce a tollerare questo distacco, non comprendendone le ragioni, dal momento che il loro legame si è interrotto in maniera brusca, sebbene fosse stato sempre molto intenso gli anni precedenti.

Raffaele e Maria Grazia parlano a sua Sara

Come racconta Maria De Filippi, Raffaele e la sua ex moglie si separano quando Sara ha appena tre anni, ma lui è sempre stato presente nella sua vita. Quando la bambina ha 11 anni, incontra Maria Grazia che diventerà poi sua moglie, dalla quale avrà anche due figli. Da un anno, però, Sara ha deciso di troncare ogni contatto con entrambi, Raffaele quindi le parla con il cuore aperto:

Ciao amore mio, sono arrivato fin qui per questo gesto eclatante che forse neanche ti saresti aspettata, per te qualsiasi cosa. E da novembre dell'anno scorso che a me è cambiata la vita, in negativo, non hai più risposto ai miei messaggi alla mie chiamate, ho fatto mille tentativi ma non ho avuto motivi. È passata la festa del papà, Natale, i tuoi diciannove anni, il tuo diploma senza potermi avvicinare a te. Quello che vorrei fare è fare il padre, vorrei tornare a cenare con te, vedere una partita della Roma, sai che io il padre lo so fare, vorrei starti il più vicino possibile. Sono venuto qui con Maria Grazia, che è mia moglie, che è una persona che non ostacolerà mai il nostro rapporto, non si sognerebbe mai di farlo, sono qui per chiederti di riprendere il nostro rapporto e di dare anche a lei l'opportunità di farlo. Senza di te non posso stare, non è una vita felice, ho bisogno di entrambe, mi sono messo davanti a tutta Italia, ti amo e non penso che basti.

Anche Maria Grazia vuole dire la sua e chiede a Sara di tornare ad avere un rapporto con loro e sottolinea come non abbia mai voluto ostacolare il loro legame:

È da quando abbiamo iniziato il rapporto io e papà, abbiamo cercato di mettere sempre davanti te. Abbiamo passato tanti bei momenti insieme. Hai avuto sempre un papà presente, spesso ho voluto mettermi in disparte per lasciarvi i vostri momenti, per creare quel rapporto meraviglioso. Poi di punto in bianco in silenzio, nei miei confronti, ti ho cercato, non ho mai avuto risposta, anche un semplice grazie per il regalo dei 18 anni. Papà ti ama, ti ama da morire, ti posso assicurare che gli manchi così tanti, hai due fratelli, Martina che hai conosciuto e spero tu possa conoscere Vincenzo. Non ti chiuderò mai una porta in faccia, ci tengo che tu e papà abbiate sempre il solito rapporto.

Sara spiega le sue ragioni

È Sara, quindi, a parlare e a spiegare cosa fosse successo e cosa l'avesse portata ad allontanarsi:

Innanzitutto non ho mai detto che sei un padre assente. Riguardo te, Maria Grazia, ti ricordo quella volta che siamo stati al mare, a Simeri, eri strana, non capivo cosa ti avessi fatto, la sera dopo mi pare, siamo andati a cena, ti ricordi? Lì eravamo di fronte al tavolo e tu non mi hai nemmeno salutata, questa cosa mi ha fatto stare male.

Maria Grazia, quindi, spiega: "Quell'estate per me è stata l'estate più brutta, come sono stata fredda nei tuoi confronti sono stata glaciale con chiunque e di questo ti chiedo veramente scusa. A me cambiava la vita, partivo con Martina da sola, in una città che non è dietro l'angolo, te ne prego con tutto il cuore, in un futuro se dovesse succedere qualcosa, vieni e chiedimi che ti ho fatto? Io avrei dovuto fare tre passi indietro".

Maria De Filippi le chiede cosa avesse visto di diverso: "Quello che percepivo era che magari papà era cambiato, era cambiato caratterialmente. Quando eravamo insieme a lei cambiava totalmente, non so come spiegarlo, lo vedevo più condizionato da quello che diceva lei e a me questa cosa non è mai andata bene. Dopo che è nata Martina io ho visto un cambiamento. Mi sentivo anche io fuori luogo". E continua:

Non è che ero gelosa, non do colpe o altro, mi sono sentita fuori luogo. Perché io lo vedevo tanto condizionato da lei, perché non vedevo più il mio papà com'era una volta. Non ci siamo parlati per un anno è vero, però a gennaio dell'anno scorso abbiamo avuto un incontro e ho chiesto a mamma se potesse accompagnarmi. Lui ha gridato tutto il tempo, ha detto che io vengo plagiata da mia madre, cosa che non è vera, perché lei finora mi ha detto di risolvere con mio padre e mi ha anche detto che mia madre non mi aveva educata.

Raffaele non si tira indietro: "Le cose sono andate come dice lei, di questo me ne scuso, me ne pento, non è mio uso aggredire le persone, per me era importante capire i motivi dei suoi silenzi, poi non è stato possibile".

Sara non vuole avere rapporti con la moglie di suo padre

Alla domanda di aprire la busta, Sara prende la sua decisione, escludendo Maria Grazia: "Con mio padre ok, ma con lei no. Con lei non voglio avere un rapporto, con mio padre sì, perché è giusto, gli voglio bene, non sono cattiva, non vorrei fargli del male e non voglio fare del male a me stessa". La donna risponde: "Io non sono d'accordo, perché a casa mai e poi mai ti sono state chiuse le porte in faccia, hai due fratelli, vorrei che tu creassi un rapporto con loro". De Filippi chiede se ci sono possibilità in futuro:

No, perché non mi piace proprio come persona. Quello che ho raccontato è quello che è successo con lei, prima del matrimonio, prima che arrivasse Martina eri più attaccata, all'inizio c'era anche la gelosia all'inizio, è stato pesante il tuo arrivo, ma me lo sono fatto andare bene.

Maria Grazia, quindi, lascia lo studio: "Mi dispiace, mi dispiace tanto, ma c'è un papà che vuole riabbracciare sua figlia". E Raffaele riesce ad abbracciare sua figlia.